Erkan Kolçak Köstendil: "Önce kaleciyim, sonra oyuncu"

Erkan Kolçak Köstendil’in yazdığı, Kadir Çermik ile beraber yönettiği, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu ile birlikte oynadığı “Tezgah” filmi ekim ayında sinemalarda izleyiciyle buluşuyor. Engin Hepileri’nin yönettiği Tiyatro İn yapımı oyunu “Müfettişler” ise 22 Ekim’de İstanbul Tiyatro Festivali’nin açılışını yapacak. Aynı zamanda profesyonel kaleci olan yazar, yönetmen ve oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, bir kalecinin hayatını anlattığı tek kişilik oyunu “12 Numaralı Adam” ile de şehir şehir gezmeyi sürdürüyor.

“Prova sürecimiz bol eğlenerek, kavga ederek, tartışarak geçti”

“Tezgah”ın çekim öncesi dönemini “Prova sürecimiz bol eğlenerek, kavga ederek, tartışarak, doğrusunu bulmaya çalışarak ve üç yakın arkadaş bunu hayata geçirdiğimiz için kendimizle inceden gurur duyarak geçti,” sözleriyle anlatan Erkan Kolçak Köstendil, iki buçuk aylık prova sürecinin sonunda filmi üç günde çektiklerini söylüyor.

“Bu nasıl deli gibi oynanmaz?”

“Müfettişler”de ise Adam rolüyle seyircilerin karşısında çıkmaya hazırlanan Köstendil metni ilk okuduğunda verdiği tepkiyi “‘Müfettişler’ okuduğum an ‘Bu nasıl deli gibi oynanmaz?’ dediğim bir oyun. Kafası çok güzel bir oyun,” sözleriyle anlatıyor.

“Oyuncu mutlaka bir şey daha yapabiliyor olmalı”

Kalecilik, oyunculuk, yazarlık ve yönetmenliğin yanı sıra zaman zaman yapımcı koltuğunda da oturan Erkan Kolçak Köstendil, “Aslında bu şekilde birileriyle çok daha fazla uğraşıyorsun. Ama hayatta bununla eğleniyorsan, zevk aldığın şey buysa aslında tatil gibi oluyor. Sevdiğin için, daha çok eğlendiğin için yapıyorsun,” diyor ve ekliyor: “Bence oyuncu mutlaka kimseden bir şey beklemeden bir şey daha yapabiliyor olmalı. Bunun adını bilmiyorum, neye ekstra yeteneği varsa ya da ne onun ilgisini çekiyorsa. Edilgen olup bekleme kısmı bir oyuncu için bence çok sağlıklı bir ruh hâli değil.”