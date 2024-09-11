Erkan Can dolandırıldı: Adamların rolünü resmen yedim

Başarılı oyuncu Erkan Can, telefon dolandırıcılığını konu alan yeni filminde rol almasının arkasındaki nedeni açıklayarak dikkatleri üzerine çekti. Usta oyuncu, vizyona girecek filmi için düzenlenen ön gösterim etkinliğinde, kendisinin de benzer bir dolandırıcılık olayının mağduru olduğunu itiraf etti.

Filmde bir profesörün telefon yoluyla dolandırılma hikayesini canlandıran Can, söyleşide yaptığı açıklamada, "Senaryoyu görünce kendi yaşadıklarım aklıma geldi. Benim de başıma böyle bir olay geldiği için projeyi kabul ettim," dedi. Kendisinin de telefonda dolandırıldığını anlatan oyuncu, “Beni arayıp 9 bin dolarımı aldılar. Oyuncu olmama rağmen o kadar inandırıcıydılar ki, resmen rol yedim. Adam şu an cezaevinde, paramı TL olarak geri aldım," diyerek bu tür olaylara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Erkan Can’ın bu çarpıcı itirafı, izleyiciler ve hayranları arasında büyük yankı uyandırdı.