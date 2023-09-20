Erdoğan'dan Emekliye Gece Jesti! 7500 TL Alanın Maaşı 11.473 TL Oldu

Ekim ayı emekliler için iyi haberlerle dolu bir ay olacağa benziyor. Meclis 10 gün sonra açılıyor. Meclisin açılması ile birlikte emekli de ek zam heyecanı başlayacak. Cumhırbaşkanı Recep Tayyip Erdopan'ın açıklamasını yaptığı ve emekliyi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz sözleri emekli için adeta bir umut ışığı olurken, meclisin açılması ile birlikte çalışmaların başlayacağı ön görülüyor. Emekliye Temmuz ayında yapılan yüzde 25 zam eriyip bitmiş gibi dururken, bu bağlamda ek zam gündeme çıkmış bulunuyor. Uzmanların çeşitli çeşitli hesaplamaları mevcut bulunuyor. Uzmanlar zam konusunda ikiye ayrılmış durumda. Ekim ayında başlayacak olan emekliye ek zam çalışmalarının Ocak ayına kadar devam edeceği ve hesapların Ocak'ta netleşeceği konuşulurken, diğer taraftan da Ekim ayında ara zam olacağı ön görülülüyor. Olası bir Ekim ara zammının ise en düşük yüzde 35'lerde olacağı konuşuluyor. Peki Ekim de emekliye ara zam olacak mı?

Emekli maaşları TÜİK'in belirlediği oranlara refah payının da eklenmesi ile şekillenir. Temmuz ayında yüzde 19.55+refah payı ile birlikte yüzxde 25 zam yapılmıştı. Ancak TÜİK verilerinde 2 aylık anflasyon yüzde 25'i geçtiğinden ara zam kaçınılmaz gibi duruyor. Erdoğan'ın açıklamasını yaptığı "Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yılsonuna kadar atacağız. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" sözleri emekliyi ara zam heyecanına sürüklemiş gibi duruyor.

Hatta yapılacak olan bu zamdan en düşük emekli aylığı alanların da faydalanacağı ön görülüyor. Ancak Ekim ayında başlayan çalışmaların Ocak ayında şekillenme ihtimali daha büyük duruyor. Bu kapsamda emekliye 6 aylık enflasyon verilerine göre en az yüzde 55 zam yapılması planlanıyor.

Memurlar için de Ocak zammı için çalılmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." açıklaması ise emekliye de bu oranda zam yapılacağının sinyalini eriyor.