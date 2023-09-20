Advert

Erdoğan'dan Emekliye Gece Jesti! 7500 TL Alanın Maaşı 11.473 TL Oldu

Ekim ayı emekliler için iyi haberlerle dolu bir ay olacağa benziyor. Meclis 10 gün sonra açılıyor. Meclisin açılması ile birlikte emekli de ek zam heyecanı başlayacak.

Erdoğan'dan Emekliye Gece Jesti! 7500 TL Alanın Maaşı 11.473 TL Oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-09-2023 12:42

Ekim ayı emekliler için iyi haberlerle dolu bir ay olacağa benziyor. Meclis 10 gün sonra açılıyor. Meclisin açılması ile birlikte emekli de ek zam heyecanı başlayacak. Cumhırbaşkanı Recep Tayyip Erdopan'ın açıklamasını yaptığı ve emekliyi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz sözleri emekli için adeta bir umut ışığı olurken, meclisin açılması ile birlikte çalışmaların başlayacağı ön görülüyor. Emekliye Temmuz ayında yapılan yüzde 25 zam eriyip bitmiş gibi dururken, bu bağlamda ek zam gündeme çıkmış bulunuyor. Uzmanların çeşitli çeşitli hesaplamaları mevcut bulunuyor. Uzmanlar zam konusunda ikiye ayrılmış durumda. Ekim ayında başlayacak olan emekliye ek zam çalışmalarının Ocak ayına kadar devam edeceği ve hesapların Ocak'ta netleşeceği konuşulurken, diğer taraftan da Ekim ayında ara zam olacağı ön görülülüyor. Olası bir Ekim ara zammının ise en düşük yüzde 35'lerde olacağı konuşuluyor. Peki Ekim de emekliye ara zam olacak mı?

Emekli maaşları TÜİK'in belirlediği oranlara refah payının da eklenmesi ile şekillenir. Temmuz ayında yüzde 19.55+refah payı ile birlikte yüzxde 25 zam yapılmıştı. Ancak TÜİK verilerinde 2 aylık anflasyon yüzde 25'i geçtiğinden ara zam kaçınılmaz gibi duruyor. Erdoğan'ın açıklamasını yaptığı "Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yılsonuna kadar atacağız. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" sözleri emekliyi ara zam heyecanına sürüklemiş gibi duruyor.

Hatta yapılacak olan bu zamdan en düşük emekli aylığı alanların da faydalanacağı ön görülüyor. Ancak Ekim ayında başlayan çalışmaların Ocak ayında şekillenme ihtimali daha büyük duruyor. Bu kapsamda emekliye 6 aylık enflasyon verilerine göre en az yüzde 55 zam yapılması planlanıyor.

Memurlar için de Ocak zammı için çalılmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." açıklaması ise emekliye de bu oranda zam yapılacağının sinyalini eriyor.

 

Benzer Haberler
Akif Emin Soyyiğit Kimdir? Atatürk'e saygısızlık yapan lisesi kaç yaşında? Tutuklandı mı? Akif Emin Soyyiğit Kimdir? Atatürk'e saygısızlık yapan lisesi kaç yaşında? Tutuklandı mı?
Sinan Oğan'ın aldığı iddia edilen 12 Milyonluk arabası hangisi? Markası ne? Sinan Oğan'ın aldığı iddia edilen 12 Milyonluk arabası hangisi? Markası ne?
Emekli Promosyonlarında Devrim! 4A 4B 4C'li Şimdi Yaşadı 15.000 TL'ye Dayandı Emekli Promosyonlarında Devrim! 4A 4B 4C'li Şimdi Yaşadı 15.000 TL'ye Dayandı
SSK Bağ-kur ve 4C'ye 9.000 TL EK ÖDEME IBAN Vermeniz Yeterli Olacak SSK Bağ-kur ve 4C'ye 9.000 TL EK ÖDEME IBAN Vermeniz Yeterli Olacak
Öğrenciler Dİkkat! 600 TL Geri İade Ediliyor Hemen Giren Kazanıyor Öğrenciler Dİkkat! 600 TL Geri İade Ediliyor Hemen Giren Kazanıyor
Bakan resmen açıkladı! Memur Maaşlarına Yüzde 50 Zam Bakan resmen açıkladı! Memur Maaşlarına Yüzde 50 Zam
ÇOK OKUNANLAR
Yalı Çapkını 2. Pelo Vakası! Zeynep Sağ Gösterip Sol Vuracak! Seyran'a Dost Ferit'e Aşk Olacak
  • 15-09-2023 20:18

Yalı Çapkını 2. Pelo Vakası! Zeynep Sağ Gösterip Sol Vuracak! Seyran'a Dost Ferit'e Aşk Olacak

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!
  • 18-09-2023 11:35

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!

Kredi Kartı ve Kredilerde Bütçe Planlamanız Zorlaşacak! Vadeler Kısalıp, Faizler O Tarihte Artıyor
  • 15-09-2023 12:14

Kredi Kartı ve Kredilerde Bütçe Planlamanız Zorlaşacak! Vadeler Kısalıp, Faizler O Tarihte Artıyor

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi
  • 20-09-2023 09:57

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi

Murat Dalkılıç'ı da şaşırtan sürpriz! Bir anda sahneye çıktı ve...
  • 18-09-2023 12:33

Murat Dalkılıç'ı da şaşırtan sürpriz! Bir anda sahneye çıktı ve...