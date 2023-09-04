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Erdoğan Onayı Çaktı! Kamu Bankaları Harekete Geçti! Acil 13,000 TL IBAN'a Yattı

 Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından emekliye 13.000 TL'ye varan ek ödeme desteği verilecek.

Erdoğan Onayı Çaktı! Kamu Bankaları Harekete Geçti! Acil 13,000 TL IBAN'a Yattı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-09-2023 20:33

 Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından emekliye 13.000 TL'ye varan ek ödeme desteği verilecek. 3 kamu bankasını atağa geçiren kampanyada emekli maaşı alınması durumunda faizsiz kredi ya da düşük faiz imkanı ile ihtiyaç kredisi verilecek. Emekli maaşına Temmuz ayında yapılan yüzde 25 zam, enflasyon rakamlarının git gide yükselmesi ile birlikte cepleri boşaltırken, acil nakit ihtiyacı da böylece doğmuş oldu. Emekli vatandaşa sadece tek şartta sunulacak olan 13,000 TL destek ödemesi anında IBAN'a aktarılıacak. 

Vakıfbank Halk Bankası ve Ziraat Bank tarafından başvuru yapan emekliye 13.000 TL nakit destek ödemesi verilecek. Bu kapsamda emekli maaşını da taşıması durumunda ek promosyon ödemesi sunulacak iken kamu bankalarının karşılıksız olarak ödemesini yaptığı Emekli promosyonu ödemesi 5000 TL'ye kadar ulaşmış bulunuyor. Eylül ayı sonuna kadar düzenlenen kampanya kapsamında emekliye özel faiz oranı sunulacak. Ister düşük faizde ihtiyaç kredisi isterse de faizsiz nakit avans çekmek isteyen emeklinin hemen geç kalmadan kamu bankasının yolunu tutması gerekiyor. Ziraat Bankası Halk Bankası ve VakıfBank emekli kredisi ile alakalı başvuru şart ve detayları sizlerle. Kamu bankaları harekete geçti

17 milyon emekli için Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zam beğenilmemişti. Kamu bankalarının sunduğu ek destek ödemeleri için son başvuru tarihi Eylül ayının sonu olarak belirlendi. Emekli vatandaş bu düşük faizli Kredi imkânından faydalanmak için kamu bankalarının şubelerini ziyaret edebilir ya da internet bankacılıkları aracılığı ile ödemelerini anında hesaplarına aktarabilir. SSK bağ-kur Emekli Sandığı emeklisi fark etmeksizin her emeklinin faydalanabileceği Emekli kredisi kapsamında ilk başvuru şartı kredi puanı olarak bilinmektedir. Kredi puanı uygun olan vatandaşa kamu bankaları tarafından 80 yaş altı olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Emekliye özel sunulan emekli kredisi ve maaş taşınması durumunda ödenecek olan emekli promosyonu ile birlikte minimum 18.000 TL alabilirsiniz. Hemen kamu bankalarına giderek, size sunulan özel imkanlardan faydalanabilirsiniz. 

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