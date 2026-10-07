Erdem Kaynarca Sürprizi: Başarılı Oyuncu Susuz Yaz Dizisine Konuk Oluyor!

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen ve hazırlıklarıyla magazin kulislerini meşgul eden Kanal D'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Susuz Yaz için heyecan dorukta. Adana'da çekimleri gerçekleştirilen yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu ve senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dönem dizisine sürpriz bir isim dahil oldu. Başarılı ve ödüllü oyuncu Erdem Kaynarca dev projeye konuk oyuncu olarak katılıyor.

Kocabaşların Komşusu Veli Karakteriyle İzleyici Karşısına Çıkacak

Necati Cumalı'nın aynı adlı ölümsüz romanından ekrana uyarlanan ve 1970'li yılların Çukurova'sında geçen Susuz Yaz güçlü hikayesi ve zengin kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç gibi popüler isimleri buluşturan dizide Erdem Kaynarca "Veli" karakterine hayat verecek.

Kocabaş ailesinin tarla komşuları olarak seyirci karşısına çıkacak olan Kaynarca'nın dizide kaç bölüm yer alacağı da netleşti. Başarılı oyuncu hikayenin gidişatına yön verecek bu özel rolle projede 2 bölüm boyunca boy gösterecek.

Adana'daki Set Heyecanı Tüm Hızıyla Başladı

Hava muhalefeti nedeniyle çekimleri bir gün ertelenen ve bugün (7 Ekim Çarşamba) ilk klaketi vuran Susuz Yaz ekibi Adana'nın büyüleyici coğrafyasında motor dedi. Okuma provası ve at binme gibi zorlu hazırlık süreçlerinin ardından sete çıkan ekibe Erdem Kaynarca'nın konuk olarak dahil olması dizinin hayranları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.