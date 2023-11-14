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Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış

Enis Arıkan'ın özenle sakladığı sırrı gün yüzüne çıktı. Arıkan, geçmişine ait fotoğrafların ortaya çıkması üzerine büyük sırrını açıkladı. İşte yakışıklı oyuncunun itirafı...

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2023 10:49

Enis Arıkan'ın herkesten gizlediği gerçek nihayet ortaya çıktı. Arıkan, eski fotoğrafları gündeme gelince büyük sırrını açıkladı. Başarılı oyunculuğu ve esprili kişiliğiyle dikkat çeken Enis Arıkan, saçlarının protez olduğunu itiraf etti.

 

SAÇLARI PROTEZMİŞ!

Ünlü oyuncu, katıldığı bir Youtube programında saçlarıyla ilgili sorulara cevap verdi. Sunucu Eser Yenenler'in "Bu karakterin saçı peruk mu yoksa senin saçın mı?" sorusuna,  "Peruk diyemezsin öncelikle, gerçek saçım bu gerçek mi ya bu gerçek yanlardan falan azalmaya başlayınca yanladan abanmışım." dedi.

"Sen memnunsun bu tipten?" sorusuna ise "Bu tipin Allah bin türlü belası böyle tip mi olur? Beğenmiyorum." cevabını verdi.

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