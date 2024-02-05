Enis Arıkan'dan güldüren video: 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış'

Sosyal medyada paylaştığı esprili videolarla gündem olan Enis Arıkan kayak tatiline çıktı. Başarılı oyuncu burada da esprili paylaşımlarına devam etti. Snowboard yapan Arıkan'ın, karın üzerine yatıp poz verdiği sırada yanından geçen kayakçının üzerine kar sıçrattığı görüntüler izleyenleri güldürdü. Arıkan o anları, 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış' notuyla paylaştı.

Enis Arıkan'dan güldüren video: 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-02-2024 10:15

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Enis Arıkan, gündemi yine esprili bir paylaşımıyla salladı. Kayak tatiline çıkan başarılı oyuncu, kar üzerinde yaptığı esprili bir video ile takipçilerini güldürdü. Arıkan, snowboard yaparken karın üzerine uzanıp poz verdiği sırada yanından geçen bir kayakçının üzerine kar sıçratması anını paylaştı.

O anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Enis Arıkan, paylaşımına "Sanatçıya hiç saygı kalmamış" notunu düşerek espriyi bir üst seviyeye taşıdı. Görüntüler, izleyenleri kahkaha krizine sokarken, Arıkan'ın esprili ve mizahi tavırları bir kez daha beğeni topladı.

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