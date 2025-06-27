Enis Arıkan’dan Ezgi Mola Açıklaması: “O Defter Kapandı!”

Enis Arıkan, uzun süredir küs olduğu Ezgi Mola hakkında ilk kez konuştu. Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı oyuncu, yıllardır konuşulmayan dostluklarına dair net bir çıkış yaptı: “O defter kapandı.”

"Artık Hiçbir Şeyden Utanmıyorum"

Etkinliğe enerjik tavırlarıyla katılan Enis Arıkan, geçtiğimiz günlerde çıkardığı protez saçıyla da dikkat çekti. Gazetecilerin saç stilindeki değişikliği sorması üzerine “Nasıl ama, beğendiniz mi?” diyerek söze başlayan Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

“Değişiklik olsun istedim. Yaz aylarında saçımı çıkardım. Keyif yapmak istedim. Artık hiçbir şeyden utanmıyorum. Yaşlandım galiba.”

Ezgi Mola Sorusu Gerginlik Yarattı

Ezgi Mola'nın, iki yıl süren evliliğini sonlandırması üzerine yöneltilen soruya Arıkan dikkat çeken bir yanıt verdi. Aralarındaki küslüğün hâlâ sürdüğü öğrenilen Arıkan, eski dostu hakkında şöyle konuştu:

“Konuşmadık ama hayırlısı olsun. İkisi de doğru kararı vermiştir. Biz görüşmüyoruz. Üzerinden çok zaman geçti. Artık bunu her defasında konuşmayalım. O defter kapandı.”

Bu sözleriyle, dostluklarının tamamen bittiğini ima eden oyuncunun açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu.

Plaj Fiyatlarına Gönderme: “Tişörtümü Çıkartamıyorum!”

Röportaj sırasında yaz sezonu da gündeme geldi. Tatil bölgelerinde hızla artan plaj fiyatları hakkında da konuşan Arıkan, her zamanki esprili tavrını sürdürdü:

“Yemin ediyorum, o plajlara o paraları hiç vermedim. Sizden korkuma şu tişörtü bile çıkartamıyorum yazın.”

Hem samimi hem de sivri açıklamalarıyla dikkat çeken Enis Arıkan, yaz sezonuna hızlı bir giriş yapmış görünüyor.