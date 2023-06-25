Engincan Ural- Merve Kaya çifti Namibya’ya gittiler

Ünlü iş insanı Engincan Ural, geçtiğimiz Ekim ayında dünyaevine girdiği eşi Merve Kaya ile birlikte Kurban Bayramı tatilini Afrika'nın güzelliklerini keşfedecekleri Namibya'da geçirmeye hazırlanıyor. Uzun bir süredir boşanacaklarına dair spekülasyonlarla gündemde olan çift, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Basın mensuplarının sorularına cevap vermekten kaçınan Ural ve Kaya'ya, ünlü çiftin yakın dostları Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer de eşlik etti.

Engincan Ural ve Merve Kaya, 2022 yılında dünyaevine girmişlerdi. Bu evlilikleriyle medyanın ilgi odağı haline gelen çift, son zamanlarda boşanma haberleriyle gündemde yer alıyordu. Ancak, çiftin yakın çevresinden gelen bilgilere göre, Ural ve Kaya'nın evliliklerinde sorunlar yaşansa da bu süreçte bir arada kalmaya karar verdikleri belirtiliyor. Tatil planlarıyla da birlikte boşanma iddialarına yanıt veren çift, ilişkilerine zaman ayırarak farklı bir ortamda dinlenmeyi tercih ediyor.