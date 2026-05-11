Çağla Şıkel'in Büyük Heyecanı: "Tansiyon yerlerde, surat bembeyaz..."

Manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı. 7 yıllık evliliklerini 2015’te noktalayan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ dost kalmayı başardı. Geçen onca yıla rağmen eski eşler, çocukları Uzay ve Kuzey için bir araya gelmeye devam ediyor. Çiftin oğulları Kuzey 16, Uzay ise 14 yaşında.

Örnek anne

Çocuklarının üzerine titreyen Çağla Şıkel onlarla vakit geçirmekten büyük keyif alıyor. Sık sık sosyal medya hesaplarından da çocuklarıyla paylaşım yapan güzel ismin, Kuzey ve Uzay'la olan ilişkisi örnek gösteriliyor.

Kuzey, jetsurf yarışlarına katıldı!

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in büyük oğulları Kuzey bir süredir jetsurf eğitimi alıyordu. Genç isim, Bodrum'da düzenlenen jetsurf yarışlarına katıldı. Çağla Şıkel de yarışmaları kenardan takip etti. Fakat Kuzey'i izlerken oldukça heyecanlandı. Bir an olsun yerinde durmayan Şıkel'in heyecanı görülmeye değerdi. Kuzey Altuğ da jetsurf şampiyonu olarak annesini gururlandırdı.

Çağla Şıkel, Bodrum’da jetsurf şampiyonu olan oğlu Kuzey’i izlerken yaşadığı heyecanı anlattı:



"Dizlerimin bağı çözüldü"

Çağla Şıkel yaşadığı heyecanı şu kelimelerle anlattı:

"Canımdan can çıktı sanki, o saniyeler geçmek bilemedi. Tansiyon yerlerde, surat bembeyaz... Dizlerimin bağı nasıl çözüldü de zor durdum ayakta."



"Dokunsam rüyadan uyanacağım"

Çağla Şıkel, 31 Ekim'de doğum gününü kutlayan Kuzey için sosyal medyada şu satırları paylaşmıştı:

""Doğduğun gün kutlu olsun oğlum... Hayat sana hep hayal ettiğin gibi, mucizeleriyle gelsin. Ve sana teşekkür ederim bana anneliğimi böylesine iliklerime kadar tutkulu ve unutulmaz yaşattığın için.

15 sanki yeni 18 gibi... Benimlesin aynı çatı altındayız ama biliyorum hissediyorum dokunsam uyanacağım rüyadan gibi..."