Çağla Şıkel'in Büyük Heyecanı: "Tansiyon yerlerde, surat bembeyaz..."

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un çocukları Kuzey, Bodrum'da jetsurf şampiyonu oldu. O anları kenardan takip eden Çağla Şıkel bir an olsun yerinde duramadı. 

Çağla Şıkel'in Büyük Heyecanı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-05-2026 15:38

Manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı. 7 yıllık evliliklerini 2015’te noktalayan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ dost kalmayı başardı. Geçen onca yıla rağmen eski eşler, çocukları Uzay ve Kuzey için bir araya gelmeye devam ediyor. Çiftin oğulları Kuzey 16, Uzay ise 14 yaşında. 

Örnek anne

Çocuklarının üzerine titreyen Çağla Şıkel onlarla vakit geçirmekten büyük keyif alıyor. Sık sık sosyal medya hesaplarından da çocuklarıyla paylaşım yapan güzel ismin, Kuzey ve Uzay'la olan ilişkisi örnek gösteriliyor. 

Kuzey, jetsurf yarışlarına katıldı!

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in büyük oğulları Kuzey bir süredir jetsurf eğitimi alıyordu. Genç isim, Bodrum'da düzenlenen jetsurf yarışlarına katıldı. Çağla Şıkel de yarışmaları kenardan takip etti. Fakat Kuzey'i izlerken oldukça heyecanlandı. Bir an olsun yerinde durmayan Şıkel'in heyecanı görülmeye değerdi. Kuzey Altuğ da jetsurf şampiyonu olarak annesini gururlandırdı.

"Dizlerimin bağı çözüldü"

Çağla Şıkel yaşadığı heyecanı şu kelimelerle anlattı:

"Canımdan can çıktı sanki, o saniyeler geçmek bilemedi. Tansiyon yerlerde, surat bembeyaz... Dizlerimin bağı nasıl çözüldü de zor durdum ayakta."


"Dokunsam rüyadan uyanacağım"

Çağla Şıkel, 31 Ekim'de doğum gününü kutlayan Kuzey için sosyal medyada şu satırları paylaşmıştı:

""Doğduğun gün kutlu olsun oğlum... Hayat sana hep hayal ettiğin gibi, mucizeleriyle gelsin. Ve sana teşekkür ederim bana anneliğimi böylesine iliklerime kadar tutkulu ve unutulmaz yaşattığın için.

15 sanki yeni 18 gibi... Benimlesin aynı çatı altındayız ama biliyorum hissediyorum dokunsam uyanacağım rüyadan gibi..."

Benzer Haberler
Deniz Seki İlk Kez Müzikalde! Hayalini Gerçekleştirmenin Mutluluğunu Yaşıyor Deniz Seki İlk Kez Müzikalde! Hayalini Gerçekleştirmenin Mutluluğunu Yaşıyor
İbrahim Erkal’ın Vefatının 9. Yılında Ailesinden Duygu Yüklü Mesajlar İbrahim Erkal’ın Vefatının 9. Yılında Ailesinden Duygu Yüklü Mesajlar
“Bir An Ebru Gündeş Sandım!” Azra Akın’ın Son Görüntüsü Çok Konuşuldu “Bir An Ebru Gündeş Sandım!” Azra Akın’ın Son Görüntüsü Çok Konuşuldu
Haluk Bilginer ve Özge Özpirinçci Aynı Dizide! Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi İçin Geri Sayım Haluk Bilginer ve Özge Özpirinçci Aynı Dizide! Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi İçin Geri Sayım
Engin Polat'tan Olay Paylaşım! Sosyal Medyada Gündem Oldu Engin Polat'tan Olay Paylaşım! Sosyal Medyada Gündem Oldu
Şükran Ovalı'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Şükran Ovalı'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "İnanılmaz Linç Edildim"
ÇOK OKUNANLAR
Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı! İşte Olayın Detayları...
  • 11-05-2026 11:21

Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı! İşte Olayın Detayları...

Engin Polat'tan Olay Paylaşım! Sosyal Medyada Gündem Oldu
  • 11-05-2026 17:18

Engin Polat'tan Olay Paylaşım! Sosyal Medyada Gündem Oldu

Özge Gürel'in Eleştirilere Bakışı Gündem Oldu:
  • 09-05-2026 15:57

Özge Gürel'in Eleştirilere Bakışı Gündem Oldu: "Dünden Daha İyiyim"

Ünlü Spor Spikerinin Yayında Giydiği Kıyafetler Uygunsuz Bulundu! Şikayet Yağıyor
  • 06-05-2026 09:57

Ünlü Spor Spikerinin Yayında Giydiği Kıyafetler Uygunsuz Bulundu! Şikayet Yağıyor

Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kuralını İhlal Etti:
  • 08-05-2026 11:27

Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kuralını İhlal Etti: "Bir Daha Görmeyeceksiniz" Demişti Ama...