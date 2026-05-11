Haluk Bilginer ve Özge Özpirinçci Aynı Dizide! Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi İçin Geri Sayım

Disney+’ın yeni yerli dizisi Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Fantastik bir dünyayı mizahla buluşturan yapımın çekimleri tamamlandı. Oyuncu kadrosu ve atmosferi ile dikkat çeken yapım için izleyiciler şimdiden oldukça heyecanlı.

Budapeşte’den İstanbul’a Fantastik Bir Dünya

MGX Film imzalı dizinin çekim süreci İstanbul’da başladı. Şehrin farklı noktalarında pek çok sahne çekilse de yapımın önemli bölümleri özel olarak hazırlanmış virtual stüdyoda çekildi. Prodüksiyon ekibi daha sonra rotayı Avrupa’ya çevirdi ve çekimler Budapeşte’de tamamlandı. Büyüleyici tarihi dokusuyla öne çıkan Budapeşte’nin dizinin karanlık ve gizemli atmosferine güçlü bir katkı sunduğu belirtiliyor.

Fantastik dünyayı ve gerçek hayatı izleyiciye iç içe sunmayı amaçlayan yapım görsel olarak da etkileyici bir deneyim yaratmayı planlıyor. Diziden gelen ilk görüntüler sonrası sosyal medyada büyük bir heyecan oluştu. Yapımın sinematografik dili ve sanat tasarımı ise oldukça beğenildi.

Giray Altınok’tan Yeni Bir Proje

Son yıllarda yıldızı parlayan Giray Altınok bu kez yalnızca oyuncu olarak değil proje tasarımındaki katkısıyla da izleyici karşısına çıkıyor. Sekiz bölümlük dizinin yaratıcı dünyasına da el atan Altınok’un fantastik anlatımı mizahi unsurlarla harmanladığı ifade ediliyor.

Kara mizah ve gizem unsurlarını bir arada izleyeceğimiz hikâyenin merkezinde sıra dışı olayların içinde kalan karakterlerin yaşam mücadelesi yer alacak. Yapım ekibi dizinin klasik fantastik anlatılardan farklı bir tona sahip olacağını ve izleyiciyi sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkaracağını söylüyor.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekti

Projede Giray Altınok’a Özge Özpirinçci, Haluk Bilginer, Uğur Polat, Alican Yücesoy ve Bülent Emin Yarar gibi deneyimli isimler eşlik ediyor. Kadroda ayrıca Kerem Can, Başak Parlak ve Ayşe Tunaboylu da yer alıyor.

Özellikle Haluk Bilginer’in projedeki rolü şimdiden merak konusu oldu ve sosyal medyanın ilgisini çekti. Farklı kuşaklardan oyuncuları buluşturan yapımın güçlü performanslarıyla da öne çıkacağı kulislerde konuşuluyor.