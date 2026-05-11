Şükran Ovalı'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "İnanılmaz Linç Edildim"

Caner Erkin'le mutlu bir evlilik sürdüren Şükran Ovalı'dan ilginç bir itiraf geldi. Ünlü oyuncu kiloları nedeniyle yediği linci anlattı.

Yayın Tarihi : 11-05-2026 16:25

Şükran Ovalı yıllar önce rol aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Oyuncu o dönem inanılmaz bir şekilde linç edildiğini söyledi.

Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, 2 Ocak 2017 tarihinde İtalya'nın Roma şehrinde dünya evine girmişti. O dönem çiftin nikahı oldukça konuşulmuş ve magazin basını günlerce çiftin düğününden haberler yapmıştı.

Caner Erkin ve Şükran Ovalı,  2018 yılının Ağustos ayında da kızları Mihran Ela'yı kucaklarına almıştı. 

"İnanılmaz Linç Edildim"

Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Şükran Ovalı o günlere dair bir itirafta bulundu. O dönemler Ufak Tefek Cinayetler dizisine konuk olan Ovalı linç edildiğini anlattı. Oyuncu şöyle konuştu:

"Ben lohusayken Ufak Tefek Cinayetler diye bir dizi vardı. Ona konuk olmam istenmişti, gittim.

Sütüm geliyordu, set duruyordu falan. Daha 40 günü yeni geçmişti.

İnanılmaz linç edildim. Çünkü kiloluydum. 36 kilo almıştım."

Maç Yüzünden Tartıştılar

Bu arada Caner Erkin ile Şükran Ovalı geçtiğimiz günlerde maç yüzünden bir tartışma yaşamışlardı. Şükran Ovalı, Caner Erkin'in evde maç izlemesine sitem etmişti.  Ovalı'nın "Evde bir tane daha televizyon var, orada mı izlesen?" sözlerine Caner Erkin, "İzliyoruz, ne gerek var?" cevabını verince tartışma başlamıştı.

Şükran Ovalı’nın, "Ben değil, sen izliyorsun!" çıkışına ise tecrübeli futbolcu "Hull City’yi Premier Lig’e çıkaracağız inşallah el birliğiyle…" sözleriyle karşılık vermişti.  Caner Erkin’in sözleri sonrası Şükran Ovalı’nın, “Allah’ım sen sabır ver ya…" diye söylenmesi sosyal medyada gündem olmuştu. İkilin tatlı atışması üzerine pek çok yorum yapılmıştı. 


 

