Engin Hepileri ve Beyza Şekerci Çeşme’de Aşka Geldi

Başarılı oyuncu Engin Hepileri ile eşi Beyza Şekerci, yaz tatilini İzmir Çeşme’de geçiriyor. Ünlü çift, Ege’nin serin sularında hem dinlendi hem de romantik anlara imza attı. Sıcak yaz günlerinde aşklarını doyasıya yaşayan çift, deniz keyfiyle dikkat çekti.

Plajda Samimi Anlar

Tatillerini sakin bir plajda sürdüren çift, önce arkadaş grubuyla keyifli bir sohbete daldı. Ardından birlikte denize girerek sıcak havadan kurtuldular. Ege’nin huzur veren sularında yüzen Hepileri ve Şekerci, hem eğlendi hem de birlikte geçirdikleri zamanın tadını çıkardı.

Suda Romantik Bir An Yaşandı

Denizde yüzdükten sonra birbirlerine sarılan çiftin romantik halleri objektiflere böyle yansıdı. Beyza Şekerci, eşi Engin Hepileri’nin sırtına sarılarak öpücük kondurdu. Hepileri de bu sevgi dolu anlara sarılarak karşılık verdi. Aralarındaki bağ ve sıcaklık, tüm doğallığıyla görüntülere yansıdı.

Şakalaşarak Yazın Tadını Çıkardılar

Sıcak bir yaz gününde suyun serinliğiyle birlikte neşelenen çift, denizde şakalaşarak çevresindekilere de keyifli anlar yaşattı. Hem eğlenceli hem de duygusal halleriyle dikkat çeken Hepileri ve Şekerci, tatillerini sade ama sevgi dolu bir şekilde geçirmeyi tercih etti.