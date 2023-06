Engin Altan Düzyatan Dubai’nin yüzü oldu

Dubai Ekonomi ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen ve şehre ziyaretleri ve turizmi arttırmayı hedefleyen ‘Dubai Presents’ kampanyasını bu yıl temsil eden isim Türkiye’den ünlü bir oyuncu oldu. Rol aldığı yapımlarla sadece Türkiye’de değil tüm dünyada önemli bir hayran kitlesine sahip olan Engin Altan Düzyatan kampanyanın 2023 temsilcisi oldu. Daha önce Hollywood’dan ünlü oyuncuların rol aldığı kampanyada Engin Altan Düzyatan tüm dünyada Dubai’nin tanıtımı için turizm elçisi olacak.

Bu iş birliği için geçtiğimiz günlerde Dubai’ye giden ünlü oyuncu şehrin turistik ve tarihi yerlerini ziyaret etti. Engin Altan Düzyatan, Sky Views Gözlemevi’nde 219,5 metre yükseklikte yürüdü ve şehrin ikonik yapılarını gözlemledi. Düzyatan The View at The Palm'dan dünyaca ünlü Palm Jumeirah, Dubai silüeti ve Basra Körfezi'nin 360 derecelik panoramasına da hayran kaldı.

Ziyaretinden kısa bir süre sonra ise ailesi ile tekrar şehre gelen Engin Altan Düzyatan bu kez ailesiyle “Yapılacaklar Listesi”ndekileri bir bir hayata geçirdi. Düzyatan ailesiyle Dubai'nin 3 binden fazla flora ve fauna türünün bulunduğu kapalı yağmur ormanı The Green Planet'i ve Dubai'nin en beğenilen deneyimsel oyun müzesi Oli Oli'yi ziyaret etti.

Engin Altan Düzyatan, “Dubai, defalarca gelip her seferinde farklı yerler keşfedebileceğiniz bir yer. Biz her gelişimizde Dubai’de yapılacaklar listesine yeni yerler eklediğimiz için şehir her defasında bizi şaşırtabiliyor” dedi.

Dubai Turizm ve Ticaret Pazarlama Kurumu İcra Kurulu Başkanı Issam Kazim ise ünlü oyuncudan övgüyle bahsettiği konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye'de çok tanınan ve sevilen bir isim olan Engin Altan'ın coğrafyamızda büyük bir hayran kitlesi var. Kendisinin Dubai seyahatini ve deneyimlerini paylaşması şehrimizin daha fazla ziyaretçi alması adına çok önemli.”