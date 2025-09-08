Engin Akyürek’li “Bereketli Topraklar” Dizisi Sete Çıktı

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Bereketli Topraklar”, güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla yeni sezona damga vuracak. Süreç Film imzası taşıyan yapım, Adana’da çekiliyor. Safa Önal’ın “Derman Bey” ve “Bodrum Hakimi” eserlerinden uyarlanan dizi, daha başlamadan heyecan yarattı.

Senaryo ekibi ve yapım detayları

Dizinin senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi kaleme alıyor. Süpervizörlüğünü ise deneyimli yönetmen Yağız Alp Akaydın üstleniyor. Bugün sete çıkan yapım, güçlü dramatik yapısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncu kadrosu göz dolduruyor

Başrollerde Engin Akyürek ve Gülsim Ali yer alıyor. Kadroda ayrıca Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek gibi başarılı isimler bulunuyor. Bu zengin kadro, diziyi sezonun en iddialı projelerinden biri haline getiriyor.

Konusu merak uyandırıyor

Hikâyede; Ömer Bereketoğlu’nu canlandıran Engin Akyürek, ailesini ve topraklarını Karahanlılar’dan korumak için kararlı bir mücadeleye girişiyor. Ancak Adana’ya yeni gelen Savcı Nevin (Gülsim Ali), Ömer’in planlarını alt üst edecek. İkilinin arasında gelişen sarsıcı aşk hikâyesi, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Kader, onların hangi aşka teslim olacaklarını belirleyecek.

Adana’da büyük çekim heyecanı

Dizi, Adana’nın eşsiz atmosferinde çekiliyor. Hem görsel zenginliği hem de dramatik yapısıyla “Bereketli Topraklar”, sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yerini almaya hazırlanıyor. Engin Akyürek’in etkileyici performansı ve güçlü kadrosu, projeyi şimdiden zirveye taşıyor.