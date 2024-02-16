Engin Akyürek'in tarzı olay oldu: 'Damat pijaması gibi'

Ünlü oyuncu Engin Akyürek, son olarak katıldığı bir markanın lansmanında kıyafet tercihiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Engin Akyürek'in tarzı olay oldu: 'Damat pijaması gibi'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-02-2024 09:56

Adım Farah dizisindeki başarılı performansının ardından dikkatleri üzerine çeken Engin Akyürek, kırmızı gömleği ve kırmızı şalvar tipi pantolonuyla farklı bir tarz sergiledi. Ancak, bu tercih bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazıları tarafından ise eleştirildi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Akyürek'in giyim tarzının "olmamış" olduğunu belirtenlerin yanı sıra, "Damat pijaması gibi", "Stilistini değiştirsin" gibi ifadeler dikkat çekti. Akyürek'in tarzıyla ilgili yapılan bu çeşitli yorumlar, hayranlarının ve takipçilerinin farklı beğeni ve eleştirilerini yansıttı.

Ünlü oyuncunun katıldığı etkinlikte sergilediği giyim tarzı, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Akyürek'in gelecekteki giyim tercihleri merak konusu olmaya devam ediyor.

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