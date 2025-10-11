Engin Akyürek ve Gülsim Ali'yi Buluşturan ‘Bereketli Topraklar’dan Yeni Fragman

Show TV’de ekrana gelecek, yapımını Süreç Film’in üstlendiği, senaryo süpervizörlüğü ile yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı ‘Bereketli Topraklar’ dizisinin birinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Adana’nın iki köklü ailesi, Bereketoğulları ve Karahanlılar arasında yıllardır süren iktidar mücadelesi, geçmişin sırları ve bastırılmış duygularla yeniden alevleniyor. Tanıtımda tansiyonun giderek yükseldiği sahneler ‘Bereketli Topraklar’da dönüşü olmayan bir mücadelenin başladığının habercisi oldu.

Ömer Bereketoğlu, Savcı Nevin’in Adana’ya gelişiyle birlikte uzun süredir susturduğu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Kalbiyle vicdanı arasında gidip gelen bu yolculuk, onu hem kendi geçmişine hem de ailesinin karanlık tarihine doğru sürükler.

İki aile arasındaki dengeleri tamamen değiştirir. Güçlü ve kararlı bir kadın olarak geçmişin gölgelerine inen Nevin, hem Bereketoğulları’nın hem Karahanlılar’ın sırlarına yaklaşırken farkında olmadan kendini büyük bir savaşın tam ortasında bulur.

Salih Bereketoğlu ile Fatma Karahanlı arasındaki yakınlaşma, yıllardır süren düşmanlığın yönünü bambaşka bir noktaya taşır.

Bereketli Topraklar’ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.

‘Bereketli Topraklar’ çok yakında Show TV’de!