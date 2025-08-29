Engin Akyürek ve Gülsim Ali’li Bereketli Topraklar dizisinden ilk kareler

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Bereketli Topraklar dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle şimdiden merak uyandırdı. Başrollerini Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin paylaştığı dizi, Adana’da başlayacak çekimlerle ekrana taşınacak.

Bereketli Topraklar oyuncu kadrosu açıklandı

Süreç Film imzalı diziyi Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın oturuyor. Dizide Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin yanı sıra Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek rol alıyor. Okuma provasında çekilen ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Dizinin konusu dikkat çekiyor

Bereketli Topraklar, Adana’nın iki köklü ailesi Bereketoğulları ve Karahanlılar arasındaki mücadeleyi konu alıyor. Ömer Bereketoğlu’nu (Engin Akyürek) ailesini ve topraklarını korumak için aldığı sert kararlarla izleyeceğiz. Ancak Adana’ya yeni gelen Savcı Nevin (Gülsim Ali), Ömer’in tüm planlarını bozacak. İkilinin yolları sürpriz bir aşk hikâyesinde kesişirken, kader onların hangi aşka teslim olacaklarına karar verecek.

Yayın tarihi merakla bekleniyor

Bereketli Topraklar dizisinin çekimleri haftaya Adana’da başlıyor. Dizi, yeni yayın döneminde Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Şimdiden sosyal medyada büyük ilgi gören yapım, sezonun en iddialı projelerinden biri olmaya aday görünüyor.