Engin Akyürek ve Gülsim Ali’li Bereketli Topraklar Dizisi Sete Çıkıyor! İşte O Tarih

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Bereketli Topraklar dizisi için geri sayım başladı. Süreç Film imzalı yapımın okuma provası 27 Ağustos’ta gerçekleşecek. 7 Eylül’de sete çıkacak olan proje, kan davalı Bereketoğlu ve Karahanlı ailelerinin çarpıcı hikâyesini ekranlara taşıyacak.

Konusu ve Senaryosu

Hasan Tolga Pulat ve Ozan Ağaç’ın yönetmenliğini üstlendiği, usta yazar Safa Önal’ın “Bodrum Hakimi” ve “Derviş Bey” eserlerinden uyarlanan dizi, güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor. Bereketoğlu ve Karahanlı aileleri arasındaki kan davası üzerinden ilerleyen senaryo, dram ve entrikayı bir arada sunacak.

Oyuncu Kadrosu

Başrollerde Engin Akyürek ve Gülsim Ali buluşuyor. Engin Akyürek dizide Ömer Bereketoğlu karakterine, Gülsim Ali ise idealist savcı Nevin Yılmaz’a hayat verecek. Onlara;

Sarp Akkaya (Ferit)

Bilal Yiğit Koçak (Salih)

Zehra Kelleci (Karaca)

İlayda Akdoğan (Fatma)

Bahar Süer (Seyhan)

Hakan Çelebi (Bilal) eşlik edecek.

Ayrıca Ömer’in annesi için de oyuncu görüşmeleri sürüyor. Dizinin kadrosunun kısa süre içinde tamamen netleşmesi bekleniyor.

Beklentiler Yüksek

Dizi dünyasında uzun süredir konuşulan Bereketli Topraklar, hem güçlü senaryosu hem de deneyimli oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı projelerinden biri olmaya aday görünüyor.