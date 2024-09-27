Engin Akyürek ve Aslı Enver'li diziye öyle bir isim katıldı ki...

Kuşatma'nın başrollerinde Osman karakteriyle Engin Akyürek ve Nihal rolüyle Aslı Enver bulunuyor. Ayrıca Taro Emir Tekin ve Zeynep Oymak da, Arda ve Berna karakterleriyle partner olarak ekrana gelecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin en güçlü kadın karakterlerinden biri olan "Songül Bulut" rolünü ise Dolunay Soysert üstlenecek. 8 bölümlük dizide, Bulut ailesinin kurucusu Songül, denizcilik sektöründe büyük başarılara imza atan etkileyici bir kadın olarak izleyici karşısına çıkacak.

Meriç Acemi'nin kaleme aldığı ve Uluç Bayraktar'ın yöneteceği Kuşatma dizisinin çekimlerine 7 veya 8 Ekim’de başlanması planlanıyor. Soysert’in canlandırdığı Songül karakterinin, hikâyede önemli bir rol oynayacağı ve izleyicileri büyüleyeceği şimdiden konuşuluyor.