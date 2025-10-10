Engin Akyürek ve Aslı Enver'in Rol Aldığı 'Enfes Bir Akşam'dan Gösterişli Gala

Engin Akyürek ve Aslı Enver'in başrollerinde yer aldığı Netflix'in yeni dizisi Enfes Bir Akşam gala yaptı. İşte detaylar...

Engin Akyürek ve Aslı Enver'in Rol Aldığı 'Enfes Bir Akşam'dan Gösterişli Gala
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-10-2025 11:33

Netflix’in merakla beklenen ve 10 Ekim'de yayınlanacak Enfes Bir Akşam dizisinin lansmanı İstanbul’'da gerçekleşti.

Geceye başrolleri paylaşan Engin Akyürek ve Aslı Enver olmak üzere, eşlik eden güçlü kadrodan Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Zeynep Oymak, Armağan Oğuz ve Ahmet Utlu katıldı. Geceye ayrıca dizinin senaristi Meriç Acemi, yönetmeni Uluç Bayraktar ve yapımcılığını TIMS&B Productions adına üstlenen Timur Savcı ile Burak Sağyaşar da katıldı.

Eğlence ve sinema dünyasından pek çok ünlü ismin katıldığı gece, Enfes Bir Akşam’ın ilk bölüm gösteriminin ardından Selen Beytekin’in canlı performansıyla devam etti.

Haberin Galerisi : Enfes Bir Akşam Gala Yaptı!

