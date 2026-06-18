Gürkan Uygun Ve Ezgi Eyüboğlu, Kantin Filmiyle El Sıkıştı!

Türk sinema ve dizi sektörünün en güçlü jönlerinden Gürkan Uygun ile zarafeti ve başarılı oyunculuğuyla tanınan Ezgi Eyüboğlu aynı iddialı projede bir araya geliyor. Kem Yapım imzalı, dönem hikayesiyle dikkat çeken ve sinemaseverlerde şimdiden büyük merak uyandıran Kantin filminin kadrosu katılan bu iki flaş isimle birlikte adeta şampiyonlar ligine dönüştü.

Gökhan Arı'nın yönetmen koltuğuna oturacağı Kem Yapım imzalı Kantin filminin kadrosuna değerli aktör Gürkan Uygun ve Ezgi Eyüboğlu katıldı.

Okuma Provası Bugün Set 21 Haziran'da!

Çekim takvimi oldukça hızlı ilerleyen ve hazırlıklarında sona gelinen projenin ekibi senaryoyu son kez hep birlikte gözden geçirmek adına bugün bir araya geliyor. Kadrosunda Görkem Sevindik ve Kaan Turgut gibi başarılı isimleri de barındıran film çekimler için gün sayıyor.

Kantin filminin okuma provası bugün yapılacak. 21 Haziran'da sete çıkması planlanan filmin kadrosuna Görkem Sevindik ve Kaan Turgut'un ardından iki flaş isim daha katıldı. Gökhan Arı'nın yönetmen koltuğuna oturacağı Kem Yapım imzalı filmle değerli aktör Gürkan Uygun ve Ezgi Eyüboğlu el sıkıştı.

1999 Yılı Kütahya'sına Nostaljik Yolculuk

Kantin, izleyicileri 90'ların sonuna üniversite yıllarının kendine has samimi ve sert atmosferine götürmeye hazırlanıyor. Filmde Gürkan Uygun akademisyen kimliğiyle Ezgi Eyüboğlu ise hikayenin kilit kadın karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Gürkan Uygun filmde hoca İsmail rolüne hayat verecek. Ezgi Eyüboğlu da Görkem Sevindik'in canlandıracağı Hekim'in partneri Deniz rolünü oynayacak. Hikayesi 1999 yılında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ndeki eski ve bakımsız bir erkek öğrenci yurdunda geçen filmde olaylar yurda yeni gelen Murat'ın kendisini kısa sürede yurdun belalı ama sözü dinlenen reisi Hekim'in yanında bulmasıyla başlıyor.

Üniversite gençliğinin yurt hayatını dönemin siyasi ve sosyal dokusunu, yurt reisliği kavramı ve arka plandaki ilişkiler üzerinden ele alacak olan Kantin, güçlü oyuncu kadrosu ve deneyimli yapım ekibiyle yeni sezonun en iddialı yerli yapımlarından biri olmaya aday görünüyor.