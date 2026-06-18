Oğulcan Engin'den Annesi Seda Sayan'a Esprili Çağrı: "Sabah Kaçta Çıkacağımızı Da Söyle!"

Magazin dünyasının en dobra ve konuşulan isimlerinden Seda Sayan kadın-erkek ilişkilerine dair yaptığı ezber bozan çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Katıldığı televizyon programında evdeki erkek profiline dair kriterlerini sıralayan ünlü sanatçı bu kez okları kendi oğlu Oğulcan Engin'e de çevirdi. Anne ve oğul arasında sosyal medya ve ekranlar üzerinden dönen esprili uyku atışması izleyicileri ve takipçileri kahkahaya boğdu.

Seda Sayan, müzisyen eşi Çağlar Ökten'le 2022 yılında dünyaevine girdi. Seda Sayan, kadın - erkek ilişkileriyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Adam Dediğin Evde Köşe Yastığı Gibi Oturmayacak

Erkeklerin evde sürekli vakit geçirmesine ve hareketsiz kalmasına tahammülü olmadığını belirten kadırgalı lakaplı sanatçı evlilik içi dengelere dair net sınırlarını şu sözlerle çizdi:

"Uyuyan adamdan nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar gider, akşam da gelir. Adamın işi olmasa da emekli olsa da evden çıkacak. Evde köşe yastığı gibi oturmayacak."

Oğulcan Engin'den Esprili İsyan

Seda Sayan'ın program esnasında oğlu Oğulcan dahil çevresindeki birkaç erkeği "oturduğu yerde uyuyorlar" diyerek hedef alması üzerine yanıt gecikmedi. Annesinin bu sözlerini sosyal medya hesabından esprili bir dille eleştiren Oğulcan Engin erkeklerin aslında çok çalışıp erken kalktığını savundu.

Sabah erkenden evden çıktıklarını hatırlatan Oğulcan, "Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Lütfen artık bizi rahat bırak anneciğim. Biz de rahat rahat uyuyalım" diyerek annesine seslendi. Bir arkadaşının attığı mesajı da paylaşan Engin, "Sabah kaçta çıkacağımızı, akşam eve kaçta döneceğimizi de söylesin artık!" diyerek durumu tiye aldı.

Üstelik Oğulcan ünlü gazeteci Candaş Tolga Işık'ın başlattığı "Uyuma eylemi" çağrısına da destek verdiğini açıklayarak takipçilerini güldürdü.

Seda Sayan'dan Kontra Atak

Oğlundan gelen bu esprili savunma karşısında geri adım atmayan Seda Sayan duruma netlik getirerek erkeklerin gün içindeki uyuklama hallerini şu eğlenceli sözlerle ifşa etti:

"Şimdi bunlar normal günün içerisinde uyukluyorlar. Gün içinde bir şey anlatırken içine içine uyukluyor. Benim kocam da erken kalkıyor ama içine içine uyuyor. Mesela oğlum Oğulcan'da bir yerde oturuyoruz 50 kere esniyor. 'Oğlum benden mi sıkıldın' diyorum, 'yok' diyor ama oturduğu yerde gidiyorlar. Her yer yastık geliyor bunlara. Bunlara yastığı göster tak gidiyorlar."

Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin arasındaki bu tatlı atışma sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girerken kullanıcılar "Seda Sayan haklı erkekler oturduğu yerde gidiyor" ve "Oğulcan haklı adamlar yoruluyor" diyerek iki tarafa da destek verdi.