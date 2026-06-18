Sevda Erginci'li Bir Anne Hakkında Dünyaya Açıldı!

Sevda Erginci'nin başrolünde olduğu Bir Anne Hakkında filminin dünya prömiyeri Şangay Film Festivali'nde yapıldı.

Sevda Erginci'li Bir Anne Hakkında Dünyaya Açıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-06-2026 13:33

Türk sineması uluslararası arenada göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu Sevda Erginci'nin başrolünde yer aldığı ve merakla beklenen Bir Anne Hakkında filmi dünya sahnesine görkemli bir giriş yaptı. Çin'de düzenlenen prestijli Şangay Uluslararası Film Festivali'nde ilk kez sinemaseverlerin beğenisine sunulan yapım hem hikayesiyle hem de başrol oyuncusunun performansıyla festivale damga vurdu.

Yönetmen Büşra Bülbül'ün başrolünü Sevda Erginci'nin oynayacağı ilk kurmaca uzun metraj filmi Bir Anne Hakkında'nın dünya prömiyeri Şangay Film Festival kapsamında yapıldı.

Asya'nın Yeni Yetenekleri Arasında Parladı

Genç ve başarılı yönetmen Büşra Bülbül'ün ilk uzun metrajlı kurmaca denemesi olan film festivalin en seçkin kategorilerinden birinde Türkiye'yi temsil etti. Küresel sinema otoritelerinin yakın markajında olan yapım gösterim sonrasında dakikalarca alkışlandı.

Başrolünde Sevda Erginci'nin yer aldığı Bir Anne Hakkında'nın dünya prömiyerini Şangay Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Yönetmen Büşra Bülbül'ün ilk kurmaca uzun metraj filmi Asian New Talents (Asya'nın Yeni Yetenekleri) Yarışması seçkisinde izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Çinli Sinemaseverlerden Sevda Erginci'ye Yoğun İlgi

Dizileriyle yurt dışında halihazırda geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sevda Erginci, Şangay'da adeta bir yıldız gibi karşılandı. Filmin gösterimi için şehre giden güzel oyuncu prömiyer salonunda ve sonrasında düzenlenen etkinliklerde uluslararası hayranlarının sevgi seliyle karşılaştı.

Prömiyerin ardından festivalde sinemaseverlerle bir araya gelen Sevda Erginci hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Gösterim sonrası izleyicilerle sohbet eden ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncu uluslararası festivalde gördüğü sıcak karşılama ile dikkat çekti.

Kırmızı halı şıklığı ve samimi tavırlarıyla Şangay'da göz kamaştıran Erginci'nin bu uluslararası başarısı, film eleştirmenlerinden de tam not aldı. Bir Anne Hakkında filminin Şangay'daki bu rüzgarın ardından önümüzdeki dönemde diğer uluslararası festivallerden de ödüllerle dönmesi bekleniyor.

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