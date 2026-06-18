Eda Ece Ve Buğra Gülsoy'dan 10 Yıl Sonra Sürpriz Proje!

Güzel oyuncu Eda Ece, Düğünümüz Var dizisiyle ekranlara dönüyor. Ece 10 yıl aradan sonra yeniden Buğra Gülsoy'la partner olacağını müjdeledi.

Eda Ece Ve Buğra Gülsoy'dan 10 Yıl Sonra Sürpriz Proje!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-06-2026 13:11

Ekranların en sevilen yüzlerinden Eda Ece uzun bir aradan sonra setlere muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Nişantaşı City's'de objektiflere takılan güzel oyuncu hem özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu hem de televizyon dünyasında büyük ses getirecek yeni projesinin müjdesini verdi. Hayranlarını heyecanlandıran en büyük sürpriz ise Ece'nin yeni dizisindeki partnerinin kim olduğu oldu.

Nişantaşı City's'de görüntülenen Eda Ece, Poll Films imzalı yeni dizisi Düğünümüz Var'ın ağustos ayında sete çıkacağını söyledi ve "Buğra Gülsoy ile yıllar sonra tekrar partner olacağım" dedi. Eda Ece, Buğra Gülsoy'la 2016'da vizyona giren Görümce sinema filminde beraber oynamıştı.

Hem Annelik Heyecanı Hem Set Telaşı

Kızı Mina İpek'i kucağına alarak annelik duygusunu tadan güzel oyuncu setlere dönmeden önce günlerini tamamen kızına ayırdığını belirtti. Anneliğin kendisini çok değiştirdiğini ve geliştirdiğini söyleyen Ece yeni projesi için gün saydığını ifade etti:

"İki yaş çocuklayız. Annelik çok güzel. O yüzden onun peşinden koşmakla geçiyor. Ağustos'ta dizinin çekimleri başlıyor. Heyecanla onu bekliyorum. Güzel bir proje olacak. Buğra Gülsoy ile yıllar sonra tekrar partner olacağım."

Yasak Elma Nostaljisi

Yeni projesinde eski dostlarıyla yeniden bir araya gelecek olmanın mutluluğunu yaşayan Eda Ece uzun yıllar birlikte rol aldığı ve gerçek hayatta da çok yakın dost olduğu Şevval Sam hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Şevval Sam'la ilgili Ece, "Tanışalı 10 sene oldu. Harika biri… Yine çalışacak olmamız müthiş oldu" diye konuştu.

Eski Rol Arkadaşı Ece İrtem'e Duygusal Veda

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski rol arkadaşı Ece İrtem'in vefat haberiyle sarsıldığını da derin bir üzüntüyle paylaştı. Yasak Elma dizisinde kısa bir dönem birlikte çalıştıklarını hatırlatan Ece duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok kibar ve tatlı kızdı. Kısa dönem Yasak Elma'da oynamıştı. Çok sevmiştik. İnanılmaz üzüldüm. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çok üzüldüm."

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