Enes Demirkapı Sevdam Karadeniz Dizisinde Leya Kırşan'ın Partneri Oldu!

Yeni yayın döneminin en iddialı ve merakla beklenen projelerinden biri olan Sevdam Karadeniz oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Karadeniz'in büyüleyici atmosferinde yeşil ile mavinin buluştuğu topraklarda çekilecek olan dizi, özellikle genç başrolleriyle adından söz ettiriyor. Dizinin ana karakterlerinden Üzüm Alazlı'ya hayat verecek olan Leya Kırşan'ın merakla beklenen partneri nihayet belli oldu.

Trabzon'da çekilecek Mia Yapım imzalı NOW'ın Sevdam Karadeniz dizisinin Üzüm Alazlı'sı Leya Kırşan'ın partnerine kimin hayat vereceği merak ediliyordu. Aytaç Çiçek'in yöneteceği, Özge Korkmaz ile Yeşim Gülay'ın yazdığı dizide Kırşan’ın partnerini Enes Demirkapı canlandıracak.

Maçka Sahne Alıyor: Karşınızda Volkan Yeniceli

Son dönemde yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla yapımcıların radarına giren genç kuşağın parlak isimlerinden Enes Demirkapı dizinin hikayesinde kilit bir role hayat verecek. Trabzon'un tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Maçka ilçesinde kurulacak set genç oyuncuların enerjisiyle şimdiden heyecan yaratıyor.

Enes Demirkapı Maçka'da çekilecek olan dizide Volkan Yeniceli rolünü oynayacak ve Durali Yeniceli'nin (Şerif Erol) torunu olarak seyirci karşısına çıkacak.

Şerif Erol ve Enes Demirkapı Dede-Torun Oluyor

Dizide usta oyuncu Şerif Erol'un hayat vereceği Durali Yeniceli karakterinin torunu Volkan olarak izleyeceğimiz Enes Demirkapı, Leya Kırşan'ın canlandıracağı Üzüm Alazlı ile ekran başındakileri derinden etkileyecek bir aşk hikayesinin fitilini ateşleyecek. Yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek'in oturduğu senaryosunu ise Özge Korkmaz ve Yeşim Gülay'ın kaleme aldığı Sevdam Karadeniz güçlü aile bağlarını, Karadeniz insanının samimi ama bir o kadar da hırçın yapısını ekranlara taşıyacak.