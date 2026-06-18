71 Yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun Son Hali Gündem Oldu

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun Bodrum tatilinden "Biraz moral" notuyla paylaştığı son hali sosyal medyada büyük beğeni topladı.

71 Yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun Son Hali Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-06-2026 15:00

Türk sinemasının altın çağı Yeşilçam'ın en duru, en asil ve unutulmaz aktristlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada yaptığı son paylaşımla adeta zamanı durdurduğunu bir kez daha kanıtladı. Beyaz perdede hayat verdiği ikonik karakterlerle nesiller boyu herkesin sevgilisi olan usta sanatçı doğal güzelliği ve zarafetiyle magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

Sosyal medyada aktif olan Yeşilçam'ın unutulmaz yıldız ismi 71 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun son hali beğeni topladı. Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı, Canikom gibi 50'den fazla unutulmaz projede yer alarak Yeşilçam’ın altın dönemine damga vuran Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Yazlık Hayatından Enerji Dolu Paylaşım

Yaşamını gözlerden uzak dingin bir şekilde sürdüren usta oyuncu mevsim geçişlerini gelenekselleşen rotalarında geçiriyor. Sosyal medyadaki samimi paylaşımlarıyla hayranlarıyla olan bağını hiç koparmayan Bubikoğlu Bodrum'daki yazlığından yeni bir kare yayınladı.

Kışın İstanbul'da yazın ise Bodrum'da olan usta oyuncu sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Kısa süre önce 71. yaşını kutlayan usta oyuncu "Biraz moral" notuyla son halini paylaştı. Usta oyuncu yıllara meydan okuyan görüntüsüyle beğeni topladı.

Hayranlarından Zümrüt Gözlü Kraliçe'ye Yorum Yağmuru

71 yaşında olmasına rağmen asaletinden büyüleyici bakışlarından ve neşesinden hiçbir şey kaybetmeyen Gülşen Bubikoğlu'nun fotoğrafı yüklendiği an itibarıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Usta sanatçının takipçileri paylaşımın altına; "Yeşilçam'ın en güzel kadını", "Asaletiniz hiçbir zaman eksilmiyor", "Zaman sizin için adeta durmuş" ve "Hala o filmlerdeki gibi büyüleyicisiniz" şeklinde binlerce sevgi dolu ve hayranlık belirten yorumda bulundu.

Tarık Akan'la başrolünü paylaştığı romantik komedilerden Müjdat Gezen'le rol aldığı eğlenceli mahalle hikayelerine kadar Türk halkının hafızasında çok özel bir yere sahip olan Gülşen Bubikoğlu bu tatlı yaz pozuyla sinemaseverlere harika bir nostalji yaşatmış oldu.

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