Engin Akyürek ve Aslı Enver Yeniden Sette! Enfes Bir Akşam’ın Tarihi Belli Oldu

Netflix'in kısa sürede fenomen haline gelen yerli yapımı "Enfes Bir Akşam", izleyiciden tam not alarak ikinci sezon onayını cebine koydu. Başrol kadrosuyla adeta bir yıldızlar geçidi sunan dizinin, yeni sezon çekimleri için takvim netleşti.

Temmuz Ayında Motor Denilecek

Tims&B imzalı, senaryosunu başarılı kalem Meriç Acemi’nin yazdığı ve yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu dizinin çekimleri temmuz ayında başlayacak. Yaklaşık 3 ay sürmesi planlanan çekimlerin ardından, yeni sezonun yine Netflix platformunda izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Yıldız Kadro Bir Arada

Dizi; Engin Akyürek, Aslı Enver, Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Zeynep Oymak ve Sedef Avcı gibi dev isimleri aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. "Eski para ve yeniye karşı" sloganıyla yola çıkan yapım, güç savaşlarının gölgesinde yeşeren çarpıcı bir aşk hikâyesini merkeze alıyor.

Songül’e Yeni Partner Müjdesi

İkinci sezonun en dikkat çeken detaylarından biri ise karakter gelişimleri olacak. Hikâyenin kilit isimlerinden biri olan Songül (Dolunay Soysert) karakteri için yeni sezonda bir partnerin kadroya dahil olacağı öğrenildi. Bu yeni karakterin, dizideki dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak konusu.