Enes Batur Yeni Evini Gezdirdi: Sıra Dışı Tasarımlar ve İlginç Detaylar Olay Oldu!

YouTube dünyasının en çok takip edilen ve en popüler isimleri arasında yer alan, geçtiğimiz dönemde yayımladığı videolarla adından sıkça söz ettiren Enes Batur uzun sürenin ardından hayranlarının karşısına yepyeni bir vlog ile çıktı. Son olarak "Hayattayım" videosuyla büyük ses getiren ünlü fenomen yeni taşındığı 4+1 lüks evinin kapılarını takipçilerine açtı. Evi oda oda gezdiren ve her köşesini detaylıca gösteren Batur'un tercihleri sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

İlginç Detaylar Gündem Oldu

Evinin dekorasyonunda masraftan kaçınmadığını her fırsatta gösteren Enes Batur'un tercihleri izleyicilerden ve sosyal medya kullanıcılarından yoğun eleştiri aldı. Özellikle salonunun tavanındaki sıra dışı tasarım ev genelindeki çeşitli figürler ve abartılı süslemeler dikkat çekti.

Evinin her detayını tek tek tanıtan fenomenin mutfağını dolduran yapay çiçekler de izleyicilerin gözünden kaçmadı. Şehir ve yeşillik manzaralı balkonunu çok sevdiğini ancak henüz orada vakit geçirme fırsatı bulamadığını belirten Batur giriş bölümündeki iddialı ışıklandırmaları ve özel tasarım duvarlarıyla dikkat çeken bilgisayar odasını da takipçileriyle paylaştı.

Sosyal Medya Yıkıldı

Enes Batur'un yeni evini tanıttığı video kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşırken sosyal medya kullanıcıları evin tasarımı hakkında adeta yorum yağmuruna tuttu. Evi kalabalık ve yorucu bulan takipçiler şu yorumlarda bulundu:

"Eşyalar çok üst üste göz yoruyor."

"O yapay çiçeklerden fenalık geldi."

"Ev korkunç görünüyor ışıklar ve eşyalar fena."

"Evi hiç beğenmedim çok karışık."

"Manzara deyince deniz sandım ama hayal kırıklığı oldu."

Ayrıca videoda sık sık ürün yerleştirmesi ve reklam yapması da kullanıcıların tepkisini çeken bir diğer detay oldu.

Yatak Odasındaki Devasa Televizyon Dikkat Çekti

Evin en çok merak edilen alanlarından biri olan yatak odasını da gezdiren Enes Batur odadaki devasa televizyonun sebebini samimi bir dille açıkladı. Sessiz ortamda uyuyamadığını belirten ünlü fenomen "Ben uyurken böyle bir şeyler izlemeden uyuyamıyorum. Sessiz bir yerde uyuyamıyorum. O yüzden yatak odasında gene televizyon var. Böyle kendi videolarımı izliyorum bu şekilde" diyerek şaşırttı.

Lüks eviyle yeniden magazin gündeminin merkezine oturan Enes Batur'un bu iddialı ve sıra dışı dekorasyon tercihi uzun süre konuşulacağa benziyor.