En düşük emekli maaşına yüzde 40 zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilk ipucu geldi

Emekli maaşları son olarak Temmuz ayında güncellenmişti. SSK ve bağ-kur emeklisinin maaşına yüzde 25 oranında bir artış yapılırken en düşük emekli maaşında ise herhangi bir kıpırdama olmamıştı. Emeklilerin bir süredir bu konuda isyanları ve tepkileri devam ediyor geçim sıkıntısı altında olduklarını söylüyorlardı. Cumhurbaşkanı kararıyla emekliyi rahatlatacak 5000 TL'lik bir ödeme duyurusu yapıldı Ancak bu da Yeterli olmadı. Şimdi emekliler gözlerini Ocak zammına çevirdi. Peki Ocak 2024 emekli maaş zammı ne kadar olacak? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın anket sonuçlarına göre emekli maaş zammı konusunda ilk ipuçları geldi.

SSK ve bağ-kur emeklisi heyecanla Ocak 2024 maaş zammı haberlerini takip ediyor. Çünkü Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan %25 oranındaki artış Yeterli olmadı emekliler yeni zam oranlarını yakından takip etmeye başladı. Emekliye ne kadar zam yapılacak emekli maaşları ne kadar artacak sorusuna yanıt beklenirken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan ilk ipucu da geldi. Peki emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde…

EMEKLİ OCAK ZAMMI İLK İPUCU GELDİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından emekli zammı için ilk ipucu geldi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre yıl sonu enflasyon tahmini %68.01 olarak güncellendi. Bu durumda 6 aylık enflasyon ise %40,27 olacak. Yani emekli maaş zammı bu oranda yapılacak. Ancak sadece bu kadar değil emekli maaş zammında refah Payı eklemesi de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla belirlenen refah payının en az %10 olacağı ve emekli zammının %50'ye tamamlanacağı düşünülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN RAKAMLAR BELLİ OLDU

SSK ve bağ-kur emeklisine sadece enflasyon oranında değil ek iyileştirmelerle birlikte zam yapılması bekleniyor. Bu durumda emeklilere verilecek zam oranının %50 civarında olacağı tahminler arasında. Ocak ayında %50 olarak bir zam yapılması halinde en düşük emekli maaşının da 12.500 TL seviyelerine çekileceği tahmin ediliyor. Yani temmuz ayında maaş zammı alamayan emekliler Ocak ayında yapılacak zam oranları ile adeta mest olacak.

EMEKLİ OCAK 2024 ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Peki emekli olacak 2024 zammı ne zaman belli olacak ne zaman netleşecek? Emekli maaşlarına yapılacak olan zam için enflasyon verilerinin netleşmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şu ana kadar 3 aylık enflasyon açıklandı. Ocak ayında aralık ayı enflasyonunun da belli olması ile birlikte yani 6 aylık Enflasyonun ortaya çıkması ile birlikte emekli maaş zammı da netleşmiş olacak. En düşük emekli maaşına seyyanen zam beklendiği için bu açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.