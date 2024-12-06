Emre Yusuf, Nilperi Şahinkaya ile ayrılığın nedenini açıkladı

Ünlü heykeltıraş, ayrılığına dair açıklamasında, ilişkinin doğal bir süreçle sonlandığını belirtti. Yusufi, “Kademeli bir ayrılık oldu. Kırmadan, bozulmadan, kavga olmadan gerçekleşti. Zaten konu benim açımdan normalleşti,” ifadelerini kullandı.

Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi çifti, uzun süre sosyal medyada uyumlu ve mutlu bir çift olarak dikkat çekmişti. Ancak ilişkilerindeki bu beklenmedik son, hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı.

Her iki tarafın da sakin ve saygılı bir şekilde yollarını ayırdığı bu ilişki, olgun ayrılığın örneği olarak gösteriliyor.