Emre Kınay Ve Emine Ün Kızları Duru İle Bodrum'da Buluştu! Eski Eşlerin Örnek Dostluğu!

Emre Kınay ve eski eşi Emine Ün kızları Duru ile Bodrum Türkbükü'nde tatil yaparken görüntülendi. Eski eşlerin denizdeki dostane sohbeti dikkat çekti.

Emre Kınay Ve Emine Ün Kızları Duru İle Bodrum'da Buluştu! Eski Eşlerin Örnek Dostluğu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2026 09:51

Türk televizyon dünyasının en popüler ve başarılı oyuncularından Emre Kınay ile ünlü oyuncu Emine Ün yıllar sonra kızları Duru Kınay için Bodrum'da bir araya gelerek parmak ısırtan bir tablo sergiledi. 2003 yılında nikah masasına oturan ve 2009 yılında yollarını ayıran unutulmaz çift boşanmanın ardından da aralarındaki sevgi ve saygı bağını hiç koparmadı. Yıllar geçse de örnek dostluklarıyla adlarından söz ettiren ikili bu yaz tatil rotasını Bodrum'a çevirerek aynı plajda objektiflere yansıdı.

Türkbükü Plajında Eğlenceli Ve Serin anlar

Tatil cenneti Bodrum Türkbükü'nde bulunan gözde bir plajda görüntülenen Emre Kınay ve Emine Ün kızları Duru ile birlikte gün boyunca sıcak havanın Ege güneşinin ve denizin tadını doyasıya çıkardı. Sıcaklığın zirveye ulaştığı saatlerde bunalan ünlü oyuncular serinlemek için Bodrum'un berrak sularına kendilerini bıraktı. Deniz içerisinde uzun süre baş başa sohbet eden eski eşlerin neşeli, samimi ve kahkaha dolu halleri çevredeki tatilcilerin de dikkatinden kaçmadı.

Kızları Duru İle Aile Saati Ve Neşeli Sohbetler

Denizdeki samimi sohbetlerine bir süre sonra güzelliğiyle annesi Emine Ün'e olan benzerliğiyle sık sık sosyal medyada konuşulan 22 yaşındaki kızları Duru Kınay da katıldı. Denizde ailece vakit geçiren üçlünün keyifli anları ve birbirleriyle olan uyumu plajdakilerin takdirini topladı. Eğlenceli deniz keyfinin ardından şezlonguna geçen Emine Ün sudan çıkar çıkmaz plajda kendisini bekleyen sevimli köpeğinin yanına koşarak onunla oyunlar oynadı ve vakit geçirdi. Eski eşlerin kızları için her fırsatta bir araya gelerek sergilediği bu samimi birliktelik magazin dünyasında "örnek anne-baba duruşu" olarak yorumlandı.

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