Emre Karayel'den magazin muhabirlerine esprili yanıt: "Oralara hiç girmeyin"

Ünlü oyuncu Emre Karayel ve eşi Gizem Demirci, katıldıkları bir davette şıklıklarıyla göz doldurdu. Çift, kırmızı halıda uyumlu tarzlarıyla dikkat çekerken, gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. Karayel'e set programının evde sorun yaratıp yaratmadığı sorulduğunda, başarılı oyuncu esprili bir dille "Oralara hiç girmeyin. Dizi saatlerine yetişmek zorlayıcı, ama değiyor," dedi.

Eşi Gizem Demirci ise eşine olan desteğini dile getirerek, "Set temposu gerçekten çok yoğun, ama bizde hep destek tam destek! Yeter ki işimiz güzel olsun, her zaman yanındayım," sözleriyle bağlılığını vurguladı. Çiftin birbirlerine olan sevgisi ve anlayışı, davetteki diğer konukların da dikkatini çekti.