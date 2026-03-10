Emre Altuğ’dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Yakışıklı Olduğum İçin Rol Kaçırdım!"

Emre Altuğ hangi rolü kaçırdı? Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in çocukları kaç yaşında? Ünlü sanatçının "yakışıklılık" nedeniyle yaşadığı cast sorunları ve hayatındaki "format" süreci hakkındaki açıklamaları haberimizde...

Emre Altuğ’dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-03-2026 16:47

Hem müzik dünyasının hem de ekranların vazgeçilmez isimlerinden Emre Altuğ, kariyer yolculuğundaki şaşırtıcı bir engeli ilk kez paylaştı. Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan sanatçı, dış görünüşünün bazen yeteneğinin önüne geçtiğini ve "fazla yakışıklı" bulunduğu için istediği rolleri alamadığını dile getirdi.

"Kötü Adam Olmaz" Dediler, Kendini Çirkinleştirdi

Altuğ, özellikle 2006 yapımı "Eve Giden Yol" filmindeki süreci unutamadığını belirterek şu anektodu paylaştı:

"Çok oynamak istediğim rolleri kaçırdım zamanında. 'Eve Giden Yol' filminde kötü adamı oynayacaktım. Yapımcı 'Senden olmaz' dedi. Kendimi çirkinleştirmek için çabaladım, sonunda ikna ettim. Ama herkesi ikna edemiyorsunuz maalesef."

"10 Senede Bir Format Şart"

Değişimin kaçınılmaz olduğunu savunan 56 yaşındaki sanatçı, hayat felsefesine dair de dikkat çeken bir tespitte bulundu. Beş yıl önce kendi hayatını "altüst ederek" yeniden kurduğunu söyleyen Altuğ, modern insanın kendini güncellemesi gerektiğini şu sözlerle vurguladı:

  • "Her insan kendine 10 senede bir format atmalı. Değişmeye korkmamalıyız."

 Kariyer ve Babalık Dengesi

2008-2015 yılları arasında Çağla Şıkel ile evli kalan ve bu birliktelikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunan Emre Altuğ, özel hayatındaki dengeli duruşuyla da takdir topluyor. Şimdilerde hem yeni şarkılarıyla hem de yer aldığı popüler dizilerle kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor.

