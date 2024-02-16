Emre Altuğ'dan aşk itirafı: 'Özlüyorum'

Kral Müzik Youtube kanalında gazeteci Serhat Tekin’in programına konuk olan Emre Altuğ, özel hayatından hakkında merak edilenlere, sorulan tüm sorulara samimi cevaplar verdi.

Emre Altuğ'dan aşk itirafı: 'Özlüyorum'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-02-2024 11:02

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, Kral Müzik YouTube kanalında gazeteci Serhat Tekin'in programına konuk oldu ve samimi açıklamalarda bulundu. Programda, Emre Altuğ'un özel hayatından estetik operasyonlara, ilişki durumundan kariyerine kadar pek çok konuya değinildi.

Estetik operasyonlara karşı olduğunu belirten Altuğ, genetik mirasa bağlı olarak değişmediğini ve şu ana kadar estetik bir müdahalede bulunmadığını söyledi. Ayrıca, oyunculuk kariyerinin estetik operasyonları kapsamadığını belirterek, bu konuda doktor arkadaşlarının tekliflerini reddettiğini ifade etti.

Erkek şarkıcıların estetik operasyonlarına ilişkin yapılan eleştirilere karşı olduğunu dile getiren Altuğ, herkesin kendini nasıl iyi hissedecekse ona göre hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Kişisel tercihlere saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, "Yalı Çapkını" dizisinde çapkın bir karakteri canlandıran Altuğ, gerçek hayatta çapkın olmadığını ve bu tarz aktivitelere ihtiyaç duymadığını ifade etti. Aşık olmayı zaman zaman özlediğini söyleyen Altuğ, aşkın güzel bir duygu olduğunu ancak kendini iyi hissettiğini belirtti.

Emre Altuğ'un oğlunu canlandıran Mert Ramazan Demir ile set dışında da görüştüğünü ve iyi bir arkadaşlık ilişkisi içinde olduklarını belirten Altuğ, kendisinin artık dışarıda olmayı sevmediğini ve daha sakin bir yaşam tarzını tercih ettiğini ifade etti.

Programda ayrıca, Emre Altuğ'un "Ne Ala" adlı şarkısının video klibindeki üstsüz sahnelerine yönelik eleştirilere de yanıt verildi. Altuğ, çıplaklıktan çekinmediğini ve klipteki sahnelerin sanatsal bir ifade olduğunu belirtti.

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