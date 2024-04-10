Emre Altuğ'dan aşk itirafı geldi: 'Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz'

Emre Altuğ, Zekeriyaköy'de görüntülendiği bir gün muhabirlerle sohbet etti. Basın mensuplarının "Uzun zamandır yanınızda kimseyi göremiyoruz. Hayatınızda bir ilişki var mı?" sorusuna yanıt veren oyuncu, "Siz görmüyorsunuz, bugün henüz o gün değil. Bir şeyi açıklamak için erken, birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Gerekirse ilerleyen zamanlarda açıklarım" şeklinde cevapladı ve hayatında biri olduğunu ilk kez açıklamış oldu.

Bayram tatili planları hakkında da konuşan Altuğ, "Ben çalışıyorum, çocuklar ve anneleri İzmir'e gittiler. Ben de çarşamba günü iki gün boyunca yanlarında olacağım" dedi.