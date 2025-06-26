Emre Altuğ'dan Aşk İtirafı: “Bir Yıldır Sanat Dünyasından Biriyle Birlikteyim”

Emre Altuğ, özel hayatıyla yeniden gündemde! Manken ve sunucu Çağla Şıkel ile 2015 yılında yollarını ayıran ünlü şarkıcı-oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu yeni aşkını sonunda itiraf etti. Altuğ, bir seneye yakın süredir sanat camiasından bir isimle aşk yaşadığını açıkladı.

“Çok Mutluyum, Üzerine Fazla Konuşmak İstemiyorum”

Geçmişte Çağla Şıkel ile evlilik yaşayan ve bu birliktelikten Kuzey ile Uzay adında iki çocuk sahibi olan Emre Altuğ, yeni ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Çok mutluyum. Nazar değsin istemiyorum. Çok iyi giden bir ilişki, üzerine de fazla konuşmak istemiyorum. Bir seneye yakındır birlikteyiz. Sanat camiasından ama çok tanıdığınızı zannetmiyorum.”

Altuğ’un bu açıklaması, magazin dünyasında büyük merak uyandırdı. Ünlü ismin kim olduğu hâlâ bilinmiyor, ancak Altuğ’un “Bizim civarımızda” diyerek işaret ettiği kişi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

“Görüntülenmek İstemiyor, Rahatsız Olsun İstemem”

Ünlü sanatçı, sevgilisinin kamuoyuna açık bir ilişki istemediğini belirtti. “Görüntülenmek istemiyor, şu anda gerek yok diyor. Gizleme derdimiz yok ama onun rahatı yerinde. Rahatsız olmasını istemem” sözleriyle, ilişkinin özenle korunduğunu vurguladı. Altuğ, birlikte yurt dışına seyahat ettiklerini de ekleyerek ilişkinin ciddiyetine işaret etti.

Gözde Kansu İddialarını Reddetmişti

Daha önce adı meslektaşı Gözde Kansu ile anılan Altuğ, bu iddiaları net bir şekilde yalanlamıştı. Ancak şimdi yaptığı açıklamayla, bir süredir özel hayatında yeni bir sayfa açtığını duyurmuş oldu.