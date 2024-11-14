Emre Altuğ, Çağla Şıkel'e nafaka ödüyor mu?

Ünlü sanatçı Emre Altuğ, “Geçiyor” adlı yeni şarkısını müzikseverlerle buluştururken, eski eşi Çağla Şıkel ile biten evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Etiler'de sahne aldığı bir mekanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altuğ, nafaka ve çocuklarının masrafları konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Türkiye’deki nafaka sistemine ve döviz kuruna bağlı anlaşmalara değinen Altuğ, “Ben nafaka ödemiyorum, çünkü biz tüm mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük” ifadelerini kullandı. Çocuklarının masraflarını Çağla Şıkel ile ortaklaşa karşıladıklarını belirten Altuğ, “Eski eşimle çocuklarımızın hayatını kolaylaştırmak ve en iyi eğitimi almalarını sağlamak için âdeta birbirimizle yarışıyoruz” dedi.

Hem yeni şarkısı hem de özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Emre Altuğ, çocuklarının eğitimi konusunda Şıkel ile uyumlu bir şekilde hareket ettiklerinin altını çizdi.