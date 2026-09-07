Emrah Sahneye Geri Döndü! Annesini Görünce Dayanamadı

Emrah 15 yıllık sahne arasının ardından konserlerine yeniden başladı. Bodrum’da annesi Ayten’i gören ünlü sanatçı sahneden inip elini öptü.

Emrah Sahneye Geri Döndü! Annesini Görünce Dayanamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-09-2026 13:35

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Emrah, uzun bir aranın ardından sahnelere hızlı bir dönüş yaptı. Yaklaşık 15 yıl boyunca konserlere ara veren sanatçı, son dönemde yeniden sevenleriyle buluşmaya başladı. İstanbul ve Bodrum’da verdiği konserlerin ardından şimdi de Antalya için hazırlıklarını sürdürüyor.

Emrah, 11 Eylül’de Antalya Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarının karşısına çıkacak. Yıllardır dinleyenlerinin hafızasında yer eden şarkılarını seslendirecek olan sanatçı, özel repertuvarıyla sevenlerine adeta nostalji dolu bir gece yaşatacak.

Bodrum Konserinde Duygusal Anlar Yaşanmıştı

Emrah, geçtiğimiz haftalarda Yalıkavak’ta sahne alarak uzun bir aranın ardından hayranlarıyla yeniden buluşmuştu. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan sanatçı, hem eski şarkılarıyla nostalji yaşattı hem de duygusal anlara imza attı.

Konseri izleyenler arasında Emrah’ın annesi Ayten Hanım da vardı. Annesini sahnenin en önünde gören sanatçı, bir anda konseri durdurdu. Ardından sahneden inerek annesinin yanına gitti.

Annesinin Elini Öperek Herkesi Duygulandırdı

Emrah, annesinin yanına gidip eğilerek elini öptü. Bu anlamlı hareketi salondan büyük alkış aldı. Annesine olan sevgisini sahneden de dile getiren sanatçı, “Önce annemin hayır duasını almak istedim. Bugün burada ayaktaysam onun emeği ve duası sayesindedir. Duasız olmaz! Seni çok seviyorum anne” sözleriyle herkesi duygulandırdı.

Antalya Konseri İçin Geri Sayım Başladı

Şimdi gözler Emrah’ın Antalya konserine çevrilmiş durumda. Yıllar sonra yeniden sahne heyecanını yaşayan sanatçının, geçmişten bugüne uzanan sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatması bekleniyor. Uzun süren hasretin ardından Emrah ve sevenleri yeniden aynı sahnede buluşacak.

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