Emmy Ödülleri’nde Özge Yağız rüzgarı

Moda tasarımcısı Tuvana Büyükçınar’ın imzasını taşıyan zarif elbisesi ve Versace marka şık ayakkabılarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Yağız, doğal güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı.

Ödül törenleri öncesi otel önünde verdiği pozlarla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Yağız, büyücü duruşuyla bu yılın unutulmaz isimlerinden biri olacağı şimdiden belli etti.

Berkay Akgül ile başrollerini paylaştığı "Safir" dizisiyle Türkiye’yi temsil eden Yağız, dizi kategorisinde finale kalan projelerden birinin parçası olmanın gururunu yaşadı. Ödül törenindeki heyecanını dile getiren başarılı oyuncu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Böylesine prestijli bir ödül törenine, finale kalan bir proje ile katılmak bizim için tarifsiz bir deneyimdi. Safir’in bir parçası olduğum ve bu özel anları değerli insanlarla paylaştığım için çok mutluyum."