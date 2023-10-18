Emlak sektöründe yabancı talebi azaldı! Ev fiyatları çakıldı

Türkiye genelinde konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu. Yabancıya satışlarda da büyük düşüş yaşandı.

Türkiye genelinde konut satışları, 2023 yılının Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5'lik bir azalma yaşadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Eylül ayında 102 bin 656 konut satışı gerçekleşti.

Bu düşüşte en büyük etkenlerden biri, kredili satışlardaki sert düşüş oldu. Eylül ayında kredili konut satışları yıllık bazda yüzde 50,2 oranında azalarak piyasada dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Bu durum, konut alıcılarının krediye erişimindeki zorlukları ve ekonomik belirsizliği yansıtıyor.

Konut satışlarına ilişkin şehir bazlı verilere bakıldığında İstanbul, 15 bin 247 konut satışı ile yüzde 14,9'luk bir pazar payıyla liderliğini sürdürdü. Bu, İstanbul'un Türkiye konut pazarındaki önemini bir kez daha gösteriyor.

İstanbul'u 9 bin 48 konut satışı ile yüzde 8,8'lik pazar payıyla Ankara takip etti. İzmir ise 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5,3'lük pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'deki yabancıya konut satışları da Eylül ayında düşüş gösterdi. Yabancıya satışlar, aynı dönemde yüzde 42 oranında azaldı. Bu, Türkiye'nin uluslararası konut alıcıları için cazibesinin azaldığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Konut pazarındaki bu düşüşler, ekonomik koşullardaki belirsizliklerin ve finansman zorluklarının bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Konut satışlarının en az olduğu illerden biri Ardahan oldu. Ardahan'da sadece 47 konut satışı gerçekleşti. Bu durum, Ardahan'ın konut piyasasındaki durgunluğu gözler önüne seriyor.

Listede ikinci sırada ise Hakkari bulunuyor. Hakkari'de 55 konutun satışı gerçekleşti. Bu rakam, bölgedeki konut talebinin düşük olduğunu gösteriyor.

Üçüncü sırada ise Bayburt yer alıyor. Bayburt'ta 77 konutun satılması, ilin konut piyasasının hareketliliğinin sınırlı olduğunu gösteriyor.

2023 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye genelinde toplam konut satışı 900 bin 74 olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9'luk bir azalışı gösteriyor. Konut piyasasındaki bu düşüş, ekonomik faktörlerin etkisiyle açıklanıyor.

Türkiye'de gayrimenkul sektörü, Eylül ayında kredili konut satışlarının %50,2 azalmasıyla sarsıldı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre düşüş yaşanan bu veri, sektördeki dengesizliği gözler önüne seriyor.

Eylül ayında Türkiye genelinde sadece 8 bin 446 kredili konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,2'lik bir azalışı temsil ediyor. Kredili satışların toplam konut satışları içindeki payı ise %8,2 olarak kaydedildi. Bu düşüş, piyasadaki belirsizliklerin ve ekonomik zorlukların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Ocak-Eylül döneminde ise Türkiye genelinde gerçekleşen kredili konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,6'lık bir azalışla 160 bin 884 olarak kayıtlara geçti. Kredili konut satışlarının bu kadar büyük bir gerileme yaşaması, sektördeki aktörleri endişelendiriyor.

Eylül ayındaki kredili satışların, bin 971'i ilk el satış olarak gerçekleşti. Ancak bu rakam, Ocak-Eylül dönemindeki toplam kredili satışların sadece 48 bin 865'ini oluşturuyor. İlk el konut satışlarının azalması, yeni konut projelerine olan talebin de düştüğünü gösteriyor.

Türkiye genelinde diğer konut satışları da Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3'lük bir azalış yaşadı. Bu dönemde 94 bin 210 diğer konutun satıldığı görüldü. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %91,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,8 azalışla 739 bin 190 oldu. Bu veriler, konut piyasasının durgunluğunu gösteriyor.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,2 azalarak 30 bin 488'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %29,7 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,9 azalışla 268 bin 597 olarak gerçekleşti.

Türkiye'deki konut piyasasının zorlu bir dönemden geçtiği aşikar. Kredili konut satışlarındaki düşüş ve diğer konut satışlarının azalması, sektörün önündeki zorlukların işareti olarak görülüyor. Gelecekteki gelişmeler ise merak konusu.

Emlak Sektöründe Yabancı Talebinde Büyük Düşüş

Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışlarında önemli bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42'lik bir azalma yaşandı ve toplamda 2 bin 930 konut satışı gerçekleştirildi. Bu düşüş, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki konut piyasasına olan ilgisinin azaldığını gösteriyor.

Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışlarına bakıldığında, bu satışların yüzde 2,9'luk bir paya sahip olduğu görülmektedir. İl bazında incelendiğinde ise Antalya, bin 7 konut satışıyla bu alandaki liderliği elinde bulunduruyor. Antalya'yı sırasıyla 978 konut satışıyla İstanbul ve 211 konut satışıyla Mersin takip ediyor.

Eylül ayında yabancı yatırımcılar arasında en fazla konut satışını yapan ülke Rusya Federasyonu oldu. Rusya vatandaşları, Türkiye'den toplamda 722 konut satın alarak bu alanda öne çıktılar. Rusya'yı sırasıyla 327 konut ile İran, 191 konut ile Irak ve 148 konut ile Almanya vatandaşları izledi.

Bu verilere göre, Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışlarında Eylül ayında yaşanan düşüş, özellikle Rus yatırımcıların ilgisinin arttığı dönemde dikkat çekiyor. Ancak sektördeki dalgalanmalar ve ekonomik faktörler, yabancı yatırımcıların konut alımındaki tercihlerini etkileyebilir.