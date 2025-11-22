Emir Benderlioğlu, İddialı Yeraltı Dizisiyle El Sıkıştı: İşte Yeni Rolü

Medyapım imzası taşıyan ve NOW platformu için hazırlanan iddialı dizi Yeraltı’nın hazırlıkları devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken diziye başarılı oyuncu Emir Benderlioğlu da katıldı. Benderlioğlu, Yeraltı dizisiyle el sıkıştı. Ünlü oyuncu, Raci Şaşmaz ve Berna Aruz’un kaleminden çıkan dizide "Yavuz" rolüne hayat verecek.

Dizinin Senaryosu Raci Şaşmaz ve Berna Aruz'a Emanet

Yeraltı dizisi, sektörde büyük bir beklenti yarattı. Özellikle, dizinin senaryosu ünlü yazar Raci Şaşmaz ve Berna Aruz tarafından kaleme alındı. Emir Benderlioğlu’nun kadroya katılmasıyla birlikte, dizinin oyuncu kadrosu daha da güçlendi. Benderlioğlu, dizinin ana karakterlerinden biri olan Yavuz karakterini canlandıracak.

Yavuz Karakterinin Hikâyedeki Rolü Belli Oldu

Emir Benderlioğlu’nun hayat vereceği Yavuz karakterinin dizideki rolü de belli oldu. Yavuz, hikâyede Bozo’nun işlerini yürüten ve düzene sokan adam olarak seyirci karşısına çıkacak. Bozo karakterini Uraz Kaygılaroğlu canlandırıyor. Dizinin hikâyesi, Haydar Ali’nin Bozo’nun dünyasına girmesiyle birlikte gelişiyor. Haydar Ali karakterini ise Deniz Can Aktaş canlandıracak. Bu girişle birlikte, Haydar Ali ve Bozo arasında karşılıklı gizli bir intikam planı ilerliyor. Benderlioğlu, bu karmaşık intikam hikâyesinin merkezindeki önemli karakterlerden biri olacak.