Emir Benderlioğlu, İddialı Yeraltı Dizisiyle El Sıkıştı: İşte Yeni Rolü

Emir Benderlioğlu, Raci Şaşmaz ve Berna Aruz'un yazdığı iddialı Yeraltı dizisinin kadrosuna katıldı. Benderlioğlu, Bozo'nun işlerini yürüten Yavuz rolünde!

Emir Benderlioğlu, İddialı Yeraltı Dizisiyle El Sıkıştı: İşte Yeni Rolü
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 22-11-2025 13:45

Medyapım imzası taşıyan ve NOW platformu için hazırlanan iddialı dizi Yeraltı’nın hazırlıkları devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken diziye başarılı oyuncu Emir Benderlioğlu da katıldı. Benderlioğlu, Yeraltı dizisiyle el sıkıştı. Ünlü oyuncu, Raci Şaşmaz ve Berna Aruz’un kaleminden çıkan dizide "Yavuz" rolüne hayat verecek.

Dizinin Senaryosu Raci Şaşmaz ve Berna Aruz'a Emanet

Yeraltı dizisi, sektörde büyük bir beklenti yarattı. Özellikle, dizinin senaryosu ünlü yazar Raci Şaşmaz ve Berna Aruz tarafından kaleme alındı. Emir Benderlioğlu’nun kadroya katılmasıyla birlikte, dizinin oyuncu kadrosu daha da güçlendi. Benderlioğlu, dizinin ana karakterlerinden biri olan Yavuz karakterini canlandıracak.

Yavuz Karakterinin Hikâyedeki Rolü Belli Oldu

Emir Benderlioğlu’nun hayat vereceği Yavuz karakterinin dizideki rolü de belli oldu. Yavuz, hikâyede Bozo’nun işlerini yürüten ve düzene sokan adam olarak seyirci karşısına çıkacak. Bozo karakterini Uraz Kaygılaroğlu canlandırıyor. Dizinin hikâyesi, Haydar Ali’nin Bozo’nun dünyasına girmesiyle birlikte gelişiyor. Haydar Ali karakterini ise Deniz Can Aktaş canlandıracak. Bu girişle birlikte, Haydar Ali ve Bozo arasında karşılıklı gizli bir intikam planı ilerliyor. Benderlioğlu, bu karmaşık intikam hikâyesinin merkezindeki önemli karakterlerden biri olacak.

Benzer Haberler
Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı
Yiğit Kirazcı Kızılcık Şerbeti’ne Geri Dönüyor: Nursema’nın Eski Aşkı Hikâyeye Dâhil Oluyor Yiğit Kirazcı Kızılcık Şerbeti’ne Geri Dönüyor: Nursema’nın Eski Aşkı Hikâyeye Dâhil Oluyor
Medeni Haller Bitti, Sırada Dijital Dizi Var: Özge Gürel’in Yeni Projesi Belli Oldu Medeni Haller Bitti, Sırada Dijital Dizi Var: Özge Gürel’in Yeni Projesi Belli Oldu
Sıla Türkoğlu’ndan Bomba Proje İddiası: Kızılcık Şerbeti’nden Sonra Hangi Dizide Oynayacak? Sıla Türkoğlu’ndan Bomba Proje İddiası: Kızılcık Şerbeti’nden Sonra Hangi Dizide Oynayacak?
Devrim Yakut, Devrim Yakut, "Rüya Gibi" Dizisiyle Ekranlara Dönüyor
Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna Yeni İsimler... Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna Yeni İsimler...
ÇOK OKUNANLAR
Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı:
  • 17-11-2025 17:34

Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: "Çok Değişmiş" Yorumları Yağdı

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu
  • 20-11-2025 15:15

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'ndan Kapadokya Kaçamağı
  • 18-11-2025 09:29

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'ndan Kapadokya Kaçamağı

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı
  • 22-11-2025 16:36

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı

Lucas Torreira, Devrim Özkan’ı Unutamıyor: Ünlü Futbolcudan Yeni Hamle
  • 21-11-2025 11:17

Lucas Torreira, Devrim Özkan’ı Unutamıyor: Ünlü Futbolcudan Yeni Hamle