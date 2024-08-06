Emine Ün ve kızı Duru Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor

Ünlü oyuncu Emine Ün, kızı Duru Kınay ve arkadaşıyla birlikte Bodrum'da keyifli bir tatil yapıyor.

Emine Ün ve kızı Duru Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2024 10:17

Anne-kız, Bodrum'un gözde plajlarından birinde dinlenirken objektiflere yansıdı.

İskelede güneşlenmeyi tercih eden Emine Ün ve kızı Duru, ardından denizin serin sularına atlayarak keyifli anlar yaşadı. 46 yaşındaki Emine Ün, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Tatillerini dolu dolu geçiren Emine Ün ve kızı, denizin ve güneşin tadını çıkarırken renkli anlar yaşadı. Emine Ün, bir ara jet ski'ye binerek su üstünde heyecan dolu dakikalar geçirdi. Su sporlarına olan ilgisiyle bilinen oyuncu, jet ski üzerinde de ne kadar formda olduğunu bir kez daha gösterdi.

Emine Ün ve kızı Duru'nun Bodrum tatili, neşeli ve enerjik halleriyle adeta yazın ruhunu yansıtıyor.

Benzer Haberler
Siyah Kalp dizisinden ilk görüntüler... Siyah Kalp dizisinden ilk görüntüler...
Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz, Napoli dönüşü kameralar yakalandı Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz, Napoli dönüşü kameralar yakalandı
Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi
Berrak Tüzünataç'ın Bodrum keyfi devam ediyor: Bu kez Cennet Koyu'nda Berrak Tüzünataç'ın Bodrum keyfi devam ediyor: Bu kez Cennet Koyu'nda
14 MİLYON 709 BİN emeklilere ek ödeme! 10 gün içinde ek ödemeler hesaplarda olacak! 14 MİLYON 709 BİN emeklilere ek ödeme! 10 gün içinde ek ödemeler hesaplarda olacak!
SON DAKİKA! Acil para ihtiyacınıza Garanti BBVA üzerinden 10.000 TL ödeme! SON DAKİKA! Acil para ihtiyacınıza Garanti BBVA üzerinden 10.000 TL ödeme!
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
  • 01-08-2024 09:06

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş:
  • 30-07-2024 19:26

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş: "Sultanım"

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
  • 01-08-2024 09:36

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da
  • 05-08-2024 09:21

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner
  • 03-08-2024 20:29

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner