Emine Ün ve kızı Duru Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor

Anne-kız, Bodrum'un gözde plajlarından birinde dinlenirken objektiflere yansıdı.

İskelede güneşlenmeyi tercih eden Emine Ün ve kızı Duru, ardından denizin serin sularına atlayarak keyifli anlar yaşadı. 46 yaşındaki Emine Ün, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Tatillerini dolu dolu geçiren Emine Ün ve kızı, denizin ve güneşin tadını çıkarırken renkli anlar yaşadı. Emine Ün, bir ara jet ski'ye binerek su üstünde heyecan dolu dakikalar geçirdi. Su sporlarına olan ilgisiyle bilinen oyuncu, jet ski üzerinde de ne kadar formda olduğunu bir kez daha gösterdi.

Emine Ün ve kızı Duru'nun Bodrum tatili, neşeli ve enerjik halleriyle adeta yazın ruhunu yansıtıyor.