Emilia Clarke’dan Olay Yaratan İtiraf: Sevişme Sahnesinde Kaburgası Kırıldı!

Emilia Clarke set kazası geçirdi! Yeni dizisi Ponies'in çekimlerindeki sevişme sahnesinde kaburgası kırılan ünlü oyuncunun şaşırtan açıklamaları... Emilia Clarke'ın sağlık durumu nasıl?

Yayın Tarihi : 19-01-2026 13:49

"Game of Thrones" dizisinde canlandırdığı Daenerys Targaryen karakteriyle dünya çapında bir fenomene dönüşen 39 yaşındaki İngiliz aktris Emilia Clarke, yeni projesinin setinde talihsiz bir kaza geçirdi. Yeni dizisi "Ponies"in çekimleri sırasında yaşadığı zor anları anlatan Clarke, bir sahnede kaburgasını kırdığını itiraf etti.

"3 Farklı Kişiyle Seks Sahnesi Çektim"

Dizideki yoğun tempoyu ve çekimlerin fiziksel zorluğunu dile getiren ünlü oyuncu, kazanın nasıl gerçekleştiğini şu sözlerle anlattı:

"Birkaç saat içinde 3 farklı kişiyle seks sahnesi çektiğim için kaburgam kırıldı. Bir yatak odasında gerçekleştirilen çekimler sırasında kaza meydana geldi. Bu gerçekten çok zordu."

"Doktora Açıklamakta Zorlandım"

Hastaneye gittiğinde yaşadığı durumun vahameti kadar, olayın gelişimini anlatmanın da kendisini güç durumda bıraktığını belirten Clarke; "Doktora bu yaralanmanın tam olarak nasıl gerçekleştiğini açıklamam gerçekten çok zor oldu" diyerek yaşadığı utangaçlığı ve olayın absürtlüğünü dile getirdi.

"Ponies" Dizisinde Casus Bir Kadını Canlandırıyor

Emilia Clarke’ın kaburgasını kırmasına neden olan yeni dizisi Ponies, izleyiciye gerilim dolu bir casusluk hikayesi vaat ediyor. Dizinin konusu ise şöyle:

  • Hikaye: Clarke, kocasının öldürülmesinin ardından onun yerine geçen ve tehlikeli bir casusluk ağına dahil olan güçlü bir kadını canlandırıyor.

  • Karakter: Hem duygusal hem de fiziksel anlamda sınırları zorlayan bir rolde izleyici karşısına çıkacak olan oyuncu, bu kaza ile rolü için ne kadar büyük bir özveriyle çalıştığını da kanıtlamış oldu.

Game of Thrones döneminde yaşadığı beyin kanamalarıyla da bilinen ve hayatta kalma mücadelesiyle takdir toplayan Clarke'ın, bu yeni sakatlığı "meslek kazası" olarak nitelendirilerek hayranları tarafından geçmiş olsun mesajlarıyla karşılandı.

