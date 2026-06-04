Emel Sayın Sağlık Sorunları Nedeniyle Sahneye Çıkamayacak!

Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden "Mavi Boncuk" lakaplı usta sanatçı Emel Sayın hayranlarını derinden üzen ve endişelendiren bir haberle gündeme geldi. Hem oyunculuğu hem de eşsiz sesiyle yıllara meydan okuyan usta isim önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planladığı açık hava konserlerini ani bir kararla ertelemek zorunda kaldığını duyurdu. Sağlık sorunları baş gösteren ünlü sanatçı durumu sosyal medya hesabından yaptığı samimi bir açıklamayla paylaştı.

Hayranlarını Endişelendiren Gelişme

Yılların eskitemediği isimlerden oyuncu ve şarkıcı Emel Sayın yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Sayın kişisel hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuyla ilgili yaşadığı gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Haziran ayı içinde yoğun bir sahne maratonuna hazırlanan usta sanatçının doktorlarının tavsiyesi üzerine dinlenmeye çekildiği öğrenildi.

Bursa Ve Harbiye Konserleri Ertelendi

Sağlık durumunun sahnede olmasına izin vermediğini belirten Emel Sayın biletleri günler öncesinden tükenen iki büyük organizasyonu ertelediğini duyurdu. Emel Sayın sağlık sorunları nedeniyle iki konserini de erteleyeceğini duyurdu. "Tedavi olmam gerekiyor" diyen Sayın'ın açıklaması sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekti.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Emel Sayın iptal edilen tarihleri ve gerekçesini şu sözlerle duyurdu:

"Çok Sevgili Dinleyicilerim, 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerimizi üzülerek belirtmek isterim ki ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldım. Ayrıca bilmenizi isterim çok endişeleneceğiniz bir durumum yok ama kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor. Sizlerden gelen güzel dilekler için şimdiden teşekkür ederim."

Yarın Video İle Detaylı Anlatacağım

Hastalığının ne olduğu konusunda detay vermeyerek gizemini koruyan ancak takipçilerinin yüreğine su serpmeyi de ihmal etmeyen Emel Sayın "Yarın sizlerle paylaşacağım videoda bu kararı neden aldığımızı daha detaylı anlatacağım. Anlayışınız ve sevginiz için gönülden teşekkür ediyor sizleri sevgiyle kucaklıyorum" diyerek mesajını noktaladı. Bu paylaşımın ardından binlerce hayranı ve sanatçı dostu usta isme "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı. Gözler ünlü sanatçının yarın yayınlayacağı videoya çevrildi.