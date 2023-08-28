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Emekliyi Sıraya Sokacak Artış! Tek Seferde 8000 TL+1200 TL Elde Var Bir

Emekliye sunulan ek ödemeler arasında yer alan emekli promosyonları gösterdikleri artış ile birlikte yüzleri güldürüyor

Emekliyi Sıraya Sokacak Artış! Tek Seferde 8000 TL+1200 TL Elde Var Bir
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-08-2023 11:14

Emekli maaş zammı %25 olarak açıklanmıştı.  Oysa ki 2023 yılı emekli yılı olarak ilan edilmişti. Yılbaşında emekliye yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşına yapılan zam ile birlikte EYT yasasından onaylanması ikramiyelerdeki artış ile birlikte promosyonlarda mevcut artış emeklinin yüzünü güldürmüştü. Ancak Temmuz ayında yapılan zam Bir de kademeli olarak düzenlenince emeklinin pek de hoşuna gitmeyecek oranda cebine artı maaş girmişti. Bu kapsamda Emekliye ek olarak ödenen emekli promosyonları emeklinin yüzünü güldüreceğe benziyor

Özellikle de Bankaların düzenlediği kampanyalar ile birlikte bu emekli promosyonlarına ek olarak ödemeler yapılıyor. 2017 senesinden beri emekliye karşılıksız olarak verilen emekli promosyonları için sadece bankaya maaşını taşıması yeterli oluyor. Bankalarda kapsamda en fazla emekliyi kapmak adına en fazla ödeme yapma planlarını ay ay güncelliyor.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

QNB Finansbank da emekli promosyonu veren bankalar arasında açık ara farkla önde bulunuyor QNB  Finansbank 8.000 TL'ye ek olarak 1200 TL bir ödeme ile birlikte toplam ek ödemeyi 9.200 TL olarak açıklamış bulunuyor. Nisan ayında EYT emeklilerinin de Maaş almaya başlaması sonrasında milyonlarca emekli kazanmak isteyen bankalar güncellemelerini sunuyor. Bankaların sunduğu emekli promosyonları ay ay araştırılıyor. Qnb Finansbank Emekli promosyonu için 31 Ağustos tarihini son başvuru tarihi olarak açıklarken emekli promosyonu kampanyası için hemen başvurmanız gerekiyor.

Qnb Finansbank emekli maaşını taşıyan emekliye 8.000 TL'ye kadar maaşa göre ek ödeme sunuyor. Artı kredi kartı başvurusu ve harcama limitine istinaden 1200 TL'lik indirim fırsatı da banka tarafından açıklanmış bulunuyor işte qnb Finans bank promosyon ödemesi tutarları:

8.000 TL'YE VARAN EK ÖDEME

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3 bin 499 lira aralığında olan emekliye: 4 bin 800 lira promosyon

Ortalama Aylık Maaş 3 bin 500-7 bin 499 lira aralığında olan emekliye: 5 bin 600 lira promosyon

Ortalama Aylık Maaş 7 bin 500-9 bin 999 lira aralığında olan emekliye: 7 bin 200 lira promosyon

Ortalama Aylık Maaş 10.000 TL ve üstü olan emekliye de: 8.000 lira promosyon ödemesi yapılıyor. Artı düzenlenen kampanya kapsamında ise emekli vatandaşın belirlenen şartları taşıması durumunda da ek olarak 1200 TL ödeme fırsatı sunuyor. Başvuru için son tarih 31 Ağustos olarak açıklandı. 

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