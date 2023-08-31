Emekliye TBMM'den Talih Kuşu 3. İkramiye adı konuldu Ekimde 5.000 TL ikramiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklaması ile birlikte emekli için düşünceler yeşermeye ve umutlar artmaya başladı - Emekli zammı konusunda da formüller oluşturulmaya başlandı. Hükümete yakın kulislerden gelen bilgilere göre, emekliye özel ara ikramiyenin gündemde olduğu ve çalışmaların başladığı bildiriliyor. Hatta bu ara ödemenin de 5.ooo TL olacağı yönünde gelişmeler de mevcut.

Emekliye senede 2 kere Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılmakta. Ancak emekli maaşı enflasyon karşısında sürekli olarak ezilirken, yaşanan artıştan emekli nasibini alamıyor. Bu konunun farkında olan hükümet zammın Ocak ayında yapılması konusunda fikirlerini açıklarken, bu tarihin geç olduğu ve daha önce yapılması için de startın verildiği konuşuluyor.

CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ

Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında özellikle de emekliyi ayağa kaldıracak gelişmeler mevcut. Senede iki kere verilen bayram ikramiyeleri arasına Cumhuriyet Bayramı'nın da ekleneceği belirtiliyor. Cumhuriyet Bayramında da emekliye ikramiye ödemesinin yapılacağı hatta bunun 5.000 TL- 10.000 TL aralığında olacağı ön görülüyor. Özellikle sosyal medyada, emeklilere 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verileceği iddia ediliyor. Henüz Cumhurbaşkanlığı tarafından net bir açıklama yapılmasa da bu konuda çalışmaların başladığı ve imzaların atıldığı an açıklanmaya başlayacağı bildiriliyor.

Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıldönümü kapsamında emeklilere 5 bin TL’lik ikramiye ödemesi gerçekleştireceği ve bunun da her sene devamının geleceği bildiriliyor.

Konu ile alakalı Gazeteci Babacan; “Enflasyonun altında ezilen ve çaresiz kalan emekliler, sahaya inen her partilinin korkusu. Emeklileri rahatlatacak olan düzenleme için ocak ayı beklenecek mi? Ara zam yapılacak mı? Birtakım ilginç formüller üretenler var. ‘29 Ekim’de Cumhuriyetin 100’üncü yılında emekli ikramiyesi verelim. Tek seferlik olacağı için çarpan etkisi olmaz. Ocak ayına kadar zaman kazandırır’ diyenler var. Saray ikna edilirse ‘5 bin TL’lik ikramiye 15 milyon emekli için 75 milyar TL eder’ diye hesap bile yapıldı.” dedi.

BAŞKA HANGİ İKRAMİYELER VAR

Türkiye’de, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda bazı kamu kurum ve kuruluşları Çalışanlarının refahını sağlamak adına çeşitli ödemeler yapmaktadır Bu ek ödemelere bayram ikramiyesi denmektedir. Genellikle devlet memurlarına, emeklilere, askerlere, öğrencilere ve engellilere ikramiye verilmektedir.Ülkemizde emekli olan bireye de Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Bu ikramiyeler ile kişilerin bayramları daha güzel geçirmelerine katkı sağlar.