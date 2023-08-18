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Emekliye Son Dakika Zam BOMBARDIMANI! Kabine Sonrası 7500 TL Alana+4000 TL

Emekliye yapılacak olan yüzde 25 zam sonrasında gözler artı yardım ile birlikte seyyanen zamma çevrildi. İşte o şok eden zam açıklaması

Emekliye Son Dakika Zam BOMBARDIMANI! Kabine Sonrası 7500 TL Alana+4000 TL
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-08-2023 19:25

TBMM tatile girdi. Meclisin tatile girmesi en çok emeklileri hayal kırıklığına uğratmışa benziyor. Emekliye Temmuz ayında yapılan enflasyon artı yüzde 5.79 zam toplamda yüzde 25 olarak şekillenirken, emeklinin gözü memura yapılan seyyanen artışta kaldı. Emeklinin artı olarak beklentisine girdiği seyyanen zam hayali suya düşerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliyi ezdirmeyiz sözü, bir umut daha yeşertti. Emeklinin gözü kulağı ek zam açıklamasına çevrildi. 1 Ağustos'ta başlayan toplu zam görüşmeleri sonuçları yavaş yavaş belirlenmeye başlayacak. Memura kira yardımının onay alması akabinde, emekliye de kira yardımının onay alınması beklentileri büyük. Peki emekliye zam var mı? Emekliye ek ödeme yapılacak mı? Emekliye kira yardımı yapılacak mı?

Aylık olarak ödenmesi planlanan memura kira yardımı sonrasında emekli için de bu desteğin ödenebileceği ve artı 4 bin TL olarak şekilleneceği iddia ediliyor. Erdoğan'ın da bu açıklamaları ümit verici olurken, meclisin tatilden çıkacağı Ekim ayı ile birlikte ek zam onayının verilmesi bunun da kira yardımı olarak şekillenmesi bekleniyor. 

Memur ve emekliyi yakından ilgilendiren bu tasarı henüz onay almadı ancak Ekim ayında meclise sunulacağı biliniyor. Hal bu iken maaşlara artı 4.000 TL ödeme şekillenebilir. 

Memur ve emekli için geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ''En düşük memur maaşı 29 bin 700 TL olması istenirken, 8 bin 77 TL'lik seyyanen zam emekli maaşlarına da yansıtılmalı...'' dedi. Emeklinin yüzünü güldüren bu talep ise mecliste konuşulacak. 

Emekliye senede 2 kere 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zam yapılmakta. Ekim ayında açılacak TBMM'de konuşulacak olan konunun emekli zammı olacağı biliniyor. Uzun süreceğe benzeyen zam ve artı ödeme planlarının çözülmesi Aralık ayında neticelendirilecek. Emekli Ocak ayı zammı açıklaması Aralık ayında yapılacak. Bu zam da Temmuz ayından farklı olarak en düşük emekli maaşı alanlar da zamdan faydalanacak. 

Şuan zamlı ödemeler Kaç Para

Kök maaşı 6.000 TL olan emekliler, %25 artışla 7.500 TL maaş alacak. Ek ödemeyle 7.800 TL’ye yükseldi

Kök maaşı 7.500 TL olan emekli, %25 artışla 9.375 TL maaş alacak. Ek ödemeyle 9.750 TL’ye ulaştı.

Kök maaşı 8.000 TL olan emekli, %25 artışla 9.687 TL maaş alacak. Ek ödemeyle 10.074 TL’ye çıktı.

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