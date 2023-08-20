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Emekliye Son Dakika Pazar Jesti! Maaş+7.500+3.000 ONAYLANDI

SSK, BAĞ-KUR, 4C ve EYT emeklisine dev müjde Zamlı maaşa ek 10,500 TL ödeme başladı.

Emekliye Son Dakika Pazar Jesti! Maaş+7.500+3.000 ONAYLANDI
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-08-2023 10:55

Emekli maaş zammı sonrasında cepleri çok dolmayan emekliler yeni fırsat ve ek ödeme yollarını adeta gözlemeye başladı. Gerek karşılıksız ek ödeme gerekse de geri dönüşü kolay olan kredilere yönelen emeklilere özel bir çok fırsat mevcut. Bu kapsamda düşük faizli ya da faizsiz krediler hayat kurtarıcı olabiliyor. Emekliye düşük faiz imkanı daha fazla ödeme sunarken, faizsiz olarak da limite özel krediler sağlanmakta. Emekliye özel fırsatlar sunan bankalar, ağustos ayı sonuna kadar geçerli olacak olan kampanyalarını tek tek açıklamaya devam ediyor. İster EYT'li olsun, isterse de SSK ya da Bağ-kur'lu. Tüm emeklilere yönelik düzenlenen bu fırsatlar için sadece sayılı günler kaldığı da bankalar tarafından bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERdoğan'ın son emekli zammı hakkında açıklama yapması sonrasında ek zam konusundaki beklentiler yükselmiş iken, bunun için çalışmalara Ekim ayında başlanacak. Çünkü TBMM ekim ayında tatilden çıkacak. Emekliye bankalar tarafından sunulan fırsatlar arasında 10,000 TL 17,000 TL ek ödemeler mevcut. 

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bu kampanya kapsamında emeklilere yapılacak olan ek ödeme, başvuruya istinaden 3 iş günü içerisinde tanımlanacak. İş Bankası emekli promosyonu ödemesi 7500 TL'ye varan ödeme imkanı sağlarken, öte yandan 3.000 tl'den başlayan kredi imkanından da faydalanabilirsiniz. Emekli yapılan zam oranından bulamadığı verimi promosyon ödemesinde bulmak istiyor.

Şimdilerde emekli promosyonu büyük önem arz ediyor. Emekli sunulan promosyon ödemesinden ya 3 sene doldurduğu için tekrar faydalanıyor. Ya da Temmuz zammı sonrasında maaş aralığı değiştiği için daha fazla ödeme almak adına yeniden imza atma yoluna gidiyor. Tüm bankalar emekli promosyonu sunarken, bu ödemeler 12,000 TL'ye kadar çıkıyor. 

İş Bankası emekli promosyonuna ek ödeme

İş Bankası emekli promosyonu 7500 TL'ye varan ek ödeme imkanı sunuyor. Bankaya maaşını taşıyan müşteriye özel düzenlenen kampanyalarda en dikkat çekeni ise düşük faizli kredi imkanı olmakta. Yani maaşını bankaya taşıyan emekli bir adım önde oluyor. 7.500 TL'ye varan promosyona ek 3.000 TL'den 70.000 TL'ye varan kredi imkanından  da faydalanıyor. 

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

İş Bankası resmi internet sitesinde ihtiyaç kredisi ile alakalı detaylı açıklama yapılmış bulunuyor. Banka tarafından yapılan açıklamada; Nihai taksit, kredi tutarı, faiz oranı, tahsil edilecek masraf ve komisyonlarla ilgili şubelerimizden bilgi alabilirsiniz. Hayat sigortası primi, 20.000 TL tutarındaki 1 yıl vadeli ihtiyaç kredisi için 35 yaş üzerinden örnek olarak hesaplanmış olup; kredi tutarı, kredi vadesi, faiz oranı ve müşterinin yaşına göre değişiklik gösterecektir. Tahsis ücreti %15 BSMV içermektedir. Kredi tutarı 100.000 TL üzerinde olan krediler için vade 12 ay ile, 50.000 TL – 100.000 TL’ye kadar (100.000 TL dahil) olan krediler için vade 24 ay ile sınırlı olup 50.000 TL ve altındaki kredilerde azami 36 ay olarak uygulanmaktadır. denilmiştir.

 

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