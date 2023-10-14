Emekliye Ekim maaşı öncesi Cumhurbaşkanı jesti geldi! Onay çıktı 10.000 TL ek ödeme tüm emeklilere veriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye gelen jestlerin ardı arkası kesilmiyor. Emekli maaşı alanlara ikramiye sürprizi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda Ekim maaşı öncesinde yeni bir talimat daha verdi. Ekim ayı emekli maaşı ödeme takvimi belli olurken ek ödemeler için de bankalar harekete geçti. Cumhurbaşkanı talimatıyla emekli maaşı alan vatandaşlara 10.000 TL Ek ödeme imkanı sağlanacak. Başvuru şartı ile verilecek olan ek ödeme için tarihlerde belli oldu.

Cumhurbaşkanı onaylı emekli ek ödeme başlıyor. Milyonlarca emekli bir yandan 5.000 TL'lik ikramiye sevinci Yaşarken bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni açıklamasıyla sevinçten havalara uçtu. Nakit ihtiyacı olanlar için Ziraat Bankası Vakıfbank Ve Halkbank harekete geçti. Emekliye maaş ödemelerinden önce ek ödeme müjdesi Geldi. Ekim ayı emekli maaşı için gün sayan emekliler aynı zamanda ek ödeme desteği alabilecek. Başvuru şartı ile verilecek olan ek ödemeler 17 Ekim'de başlıyor. Ek ödeme başvurusu izle Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor.

CUMHURBAŞKANI 3 KAMU BANKASINA TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekliye ek ödeme için 3 kamu Bankasına bizden talimat verdi. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halk Bankası bu talimat sonrası emeklilere kapılarını açtı. Emekli maaşı alan ve nakit ihtiyacı olan emekliler başvuru yapmaları durumunda devlet bankalarından ek ödeme desteği almaya hak kazanacak. 10.000 TL'den başlayan ek ödemeler 50 bin TL'ye kadar çıkıyor.

31 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olan yeni ek ödeme kampanyası kapsamında bankalar emekliye düşük faizli kredi fırsatı sağlıyor. Hem en uygun faiz oranı ile kredi sağlayan kamu bankaları hem de 36 aya kadar vade imkanı sunuyor.

NAKİT İHTİYACI OLAN TÜM EMEKLİLERE KAPILAR AÇILDI

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından nakit paraya ihtiyacı olan tüm emeklilere kapılar açıldı. Başvurularını tamamlayan emeklilerin beklemek ne gerek olmadan aynı gün içinde ödeme alabileceği de açıklandı. Sadece birkaç dakika içinde online başvuru yaparak emekli maaşı almadan önce ek ödeme alma fırsatına ulaşabilirsiniz. 10.000 TL'den başlayan ek ödemenin 50.000 TL'ye kadar da limiti var. Son başvuru tarihinin 31 Ekim 2023 olduğunu unutmayın ve başvuru süresini kaçırmayın.